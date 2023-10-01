Привет, октябрь 2023! Красивые яркие открытки и картинки для родных и друзей

"Золотой месяц" принес из собой сразу несколько важных для украинцев праздников

Наступил октябрь — второй месяц осени, который может удивить украинцев приятными изменениями в погоде. И хотя мы встречаем этот "золотой месяц" с некоторой тревожностью из-за войны с российскими оккупантами, все же можно немного поднять себе настроение в этот день.

К тому же первый день октября принес с собой немало важных для украинцев праздников. Некоторые даты изменились из-за перехода православной церкви на новоюлианский календарь. Это церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, а с ним и День защитников и защитниц Украины, и День украинского казачества. Отдельно 1 октября отмечается профессиональный праздник — День учителя 2023.

"Телеграф" предлагает вам выбрать прекрасную открытку к первому дню октября, который, без сомнения, является наиболее живописным месяцем осени! Поздравьте своих близких, друзей и просто знакомых с этой датой, воспользовавшись любой социальной сетью или мессенджером.

С первым днем октября 2023: яркие открытки и картинки

Ранее мы рассказывали, сколько выходных и праздников будет у украинцев в этом месяце. Опубликовали для читателей календарь праздников на октябрь 2023.