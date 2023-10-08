С Днем юриста 2023! Самые лучшие открытки, чтобы поздравить с праздником

Поздравьте 8 октября всех работников сферы юриспруденции

В это воскресенье, согласно календарю праздников на октябрь 2023 года, украинские юристы отмечают свой профессиональный праздник. Дата остается неизменной – ежегодно День юриста отмечается 8 октября.

В Украине начали отмечать это событие с 1997 года, когда этот праздник был учрежден тогдашним президентом Леонидом Кучмой. Историческая связь этой даты также связана с 8 октября 1016 года, когда Ярослав Мудрый принял решение издать свод законов, известный как "Руська правда".

День юриста – профессиональный праздник специалистов, занимающихся юридическим делом. Празднуют его судьи, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, юрисконсультанты и правоведы. Эти лица отвечают за соблюдение прав и свобод граждан Украины.

"Телеграф" поздравляет всех, кто связан с юридической сферой, с праздником! Мы предлагаем подарить красочную открытку своим друзьям-юристам, чтобы поднять им настроение и сделать приятный сюрприз в честь их профессионального праздника.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники в Украине выпадают в октябре 2023 года. Напомним, что с 1 сентября украинская церковь перешла на новое летоисчисление.