С Международным днем повара и кулинара! Яркие и забавные поздравления в картинках

20 октября весь мир поздравляет поваров и кулинаров, не забудьте и вы

В пятницу, 20 октября 2023 года отмечается Международный день повара и кулинара. Профессиональный праздник появился 19 лет назад благодаря инициативе Всемирной ассоциации поваров (WACS). Ежегодно представители индустрии выбирают тему празднования. На этот раз она звучит так "Воспитание великих поваров".

Событие посвящено всем представителям кулинарной сферы. В этот день профессиональные ассоциации устраивают конкурсы для поваров и проводят дегустации. Не стоит путать День повара 20 октября с Днем работников пищевой промышленности в Украине, дата которого выпадает на третье воскресенье октября (в 2023 году это 15 число).

"Телеграф" публикует открытки с Международным днем повара и кулинара, которые можно отправить в мессенджере друзьям, коллегам и родным, если те трудятся в пищевой сфере. Пожелайте вашим адресатам здоровья, мира, вдохновения, благодарных гостей и достойного заработка!

Картинки с Днем повара 2023

Поздравления на Международный день повара и кулинара 20 октября

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще праздники ожидаются в календаре на этот месяц. Насчитывается 22 государственные и всемирные даты.