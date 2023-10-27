С Днем украинской письменности и языка! Яркие открытки к празднику 27 октября на украинском
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У украинцев есть прекрасная возможность почтить свой невероятный язык
В эту пятницу отмечается не только день святого Нестора, согласно новому церковному календарю. Теперь 27 октября празднуют День украинской письменности и языка (ранее дата выпадала на 9 ноября).
Так, праздник украинской письменности и языка установил в 1997 году президент Леонид Кучма. Дата выбрана неслучайна, ведь именно с именем Нестора-Летописца связано основание письменного украинского языка.
"Телеграф" публикует яркие открытки с Днем украинской письменности и языка, которые вы можете отправить в мессенджере близким и друзьям. Выбирайте патриотическую картинку и размещайте у себя в социальных сетях.
Картинки на День украинской письменности и языка 2023
Открытки с Днем украинской письменности и языка
Праздник является прекрасной возможностью почтить наш соловьиный язык. Во время полномасштабной российско-украинской войны дата приобретает особый смысл, ведь каждый день украинцы борются за свою независимость, в том числе языковую.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники отмечают в Украине в октябре 2023 года. Несколько важных дат содержит церковный календарь на этот месяц.