Привет, ноябрь! Яркие осенние открытки и картинки для лучших друзей и родных

В этом месяце украинцы отмечают несколько важных праздников

Уже ноябрь на дворе, а поверить в то, что скоро зима, по-прежнему сложно. Погода в Украине радовала в первые осенние месяцы необычайным теплом, и ноябрь, по прогнозам синоптиков, не станет исключением.

Третий месяц осени принес украинцам немало важных дат. Это и социальные праздники, такие как Международный день студентов (17 ноября) и Всемирный день ребенка (20 ноября). И серьезные государственные памятные дни, среди них День Достоинства и Свободы (21 ноября) и День памяти жертв Голодомора (25 ноября). И профессиональные праздники — 4 ноября у железнодорожников, 5 ноября — у социальных работников, 10 ноября — у бухгалтеров и дальше, до конца месяца, еще у целого ряда специалистов своего дела.

А еще в ноябре отмечают свои профессиональные Дни целых четыре рода войск Вооруженных сил Украины. Военные праздники в ноябре 2023 — это 3-го числа у военнослужащих ракетных войск и артиллерии, а также инженерных войск, 21 ноября — десантно-штурмовых и 30 ноября — радиотехнических войск Воздушных сил. Благодаря им и другим защитникам Украины мы можем желать друг другу теплой и мирной осени в это тревожное время.

Выберите одну или несколько из этих замечательных открыток, чтобы поздравить своих друзей, родных и близких и поднять им настроение в первый день нового месяца. Вы можете скачать картинки и отправить в любом мессенджере тем людям, о которых думаете.

С первым днем ноября — картинки и открытки

Если вы не нашли подходящую картинку, то смотрите другие яркие поздравления с 1 ноября! Ранее "Телеграф" опубликовал полный календарь праздников в Украине на этот месяц. Как мы отдыхаем в ноябре 2023 года, смотрите в инфографике по ссылке.