С первым ноября! Открытки, красивые картинки и пожелания доброго утра для ваших близких

В ноябре украинцы будут отмечать ряд важных дат

Сегодня первый день последнего месяца осени. И хотя зима близко, погода в Украине продолжает оставаться не по-ноябрьскому теплой. Конечно, к холодам нужно подготовиться, а пока что можно поздравить своих близких друзей, родных и хороших знакомых с первым днем ноября!

Этот месяц принес украинцам не только важные памятные даты и другие государственные дни, но и большие церковные праздники. Так, уже 8 ноября верующие будут чтить память святого архистратига Михаила, защитника людей и главы воинства небесного. А 21 ноября — отмечать Третью Пречистую. Этот праздник установлен в честь Введения в храм Пресвятой Богородицы.

15 ноября начнется Рождественский пост 2023 в Украине. Напомним, в этом году, начиная с сентября, вступил в силу новый церковный календарь, и даты непереходящих православных праздников в Украине сместились.

"Телеграф" подготовил подборку ярких осенних картинок, которые вы можете отправить небезразличным вам людям, чтобы поднять им настроение в этот тревожный час. Нам всем нужно немного радости, и сегодня — отличный повод, чтобы поддержать друг друга!

С первым ноября — доброе утро!

Доброго осеннего утра!

С первым днем ноября!

Пожелания с первым днем ноября

Пожелания к первому дню ноября

Если вы не увидели такую картинку, которую хотели, посмотрите еще одну подборку ярких поздравлений с 1 ноября! А раньше "Телеграф" опубликовал полный церковный календарь на ноябрь 2023. Кроме ряда важных религиозных праздников, которые по новому стилю отмечаются в новые даты, в ноябре будет две родительские субботы.