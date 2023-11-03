С Днем инженерных войск! Красивые картинки и душевные поздравления к празднику 3 ноября
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Поздравляем военных инженеров с профессиональным праздником!
Ежегодно 3 ноября в Украине отмечают День инженерных войск. В этом году дата выпала на пятницу. Профессиональный праздник установил президент в 1999 году, учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства. Во время полномасштабной российско-украинской войны роль военной инженерии приобретает особое значение.
Военные инженеры каждый день приближают нашу Победу, выполняя логистические и защитные задачи на фронте и в тылу. В профессиональный праздник благодарим за кропотливый труд всех, кто принадлежит к инженерным войскам, желаем здоровья, удачи и ангелов-хранителей!
"Телеграф" публикует открытки с Днем инженерных войск, который празднуют 3 ноября. Вы можете выбрать любую картинку, скачать на свой гаджет и переслать в мессенджере военнослужащему.
Картинки на День инженерных войск на украинском языке
Напомним, в ноябре украинцы отмечают ряд праздничных дат. В частности, на 3 ноября выпадает еще один праздник, касающийся наших защитников – День ракетных войск и артиллерии. Все праздники месяца можете узнать в календаре "Телеграфа". Также мы публиковали церковный календарь на ноябрь 2023 года.