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С Днем инженерных войск! Красивые картинки и душевные поздравления к празднику 3 ноября

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
3 ноября – День инженерных войск Новость обновлена 03 ноября 2023, 09:21
3 ноября – День инженерных войск. Фото instagram.com/supportforcesua

Поздравляем военных инженеров с профессиональным праздником!

Ежегодно 3 ноября в Украине отмечают День инженерных войск. В этом году дата выпала на пятницу. Профессиональный праздник установил президент в 1999 году, учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства. Во время полномасштабной российско-украинской войны роль военной инженерии приобретает особое значение.

Военные инженеры каждый день приближают нашу Победу, выполняя логистические и защитные задачи на фронте и в тылу. В профессиональный праздник благодарим за кропотливый труд всех, кто принадлежит к инженерным войскам, желаем здоровья, удачи и ангелов-хранителей!

"Телеграф" публикует открытки с Днем инженерных войск, который празднуют 3 ноября. Вы можете выбрать любую картинку, скачать на свой гаджет и переслать в мессенджере военнослужащему.

Картинки на День инженерных войск на украинском языке

Поздравление на День инженерных войск Украины
С днем инженерных войск
открытка на День инженерных войск
поздравления с Днем инженерных войск
День инженерных войск Украины

Напомним, в ноябре украинцы отмечают ряд праздничных дат. В частности, на 3 ноября выпадает еще один праздник, касающийся наших защитников – День ракетных войск и артиллерии. Все праздники месяца можете узнать в календаре "Телеграфа". Также мы публиковали церковный календарь на ноябрь 2023 года.

Теги:
#Открытки #День инженерных войск #День инженерных войск Украины