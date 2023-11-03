С Днем ракетных войск и артиллерии! Яркие открытки и теплые поздравления с праздником

Поздравляем воинов с профессиональным праздником!

Ежегодно в третий день ноября в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии. В 2023 году дата выпала на пятницу. Государственный праздник установил в 1997 году президент.

Дата для празднования выбрана не случайно. Событие связано с масштабной военной операцией, ведь 3 ноября 1943 года началось освобождение Киева от нацистов, где наилучшим образом себя проявила артиллерия. Во время полномасштабной российско-украинской войны государственный праздник имеет особое значение. Каждый день украинские защитники борются за Перемогу в битвах с оккупантами. Поздравляем всех, кто принадлежит к ракетным войскам и артиллерии, благодарим за каждый точный удар и удачную "бавовну"!

"Телеграф" публикует открытки с Днем ракетных войск и артиллерии. Выбирайте понравившуюся картинку и присылайте онлайн военным. Не забудьте пожелать адресату здоровья, ангела-хранителя и возвращения с Перемогой!

Картинки на День ракетных войск и артиллерии 2023 на украинском языке

В этот же день, 3 ноября, в Украине празднуют День инженерных войск. Открытки к профессиональному празднику найдете в материале "Телеграфа". Больше о других праздничных датах ноября узнайте в календаре на месяц.