С Днем ребенка 2023! Красочные поздравления в открытках и картинках

Праздник ежегодно празднуется 20 ноября

В последнем осеннем месяце 2023 года украинцы отмечают ряд государственных праздников и международных событий. В понедельник, 20 ноября, ежегодно во всем мире празднуется День ребенка.

Этот праздник был учрежден в 1954 году и ежегодно отмечается 20 дня ноября с целью содействия улучшению благосостояния детей и подростков в мировом масштабе. Этот выбор даты не случаен: именно 20 ноября 1959 года была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году в этот же день была принята Конвенция о правах ребенка.

Всемирный день ребенка нацелен на привлечения внимания общества к вопросам охраны прав детей и созданию дружественной среды для них по всему миру. У "Телеграфа" на честь международного праздника есть яркие и прикольные поздравления в открытках и картинках.

Напомним, что в конце ноября отмечены в разные дни такие события, как День Достоинства и Свободы (21 ноября) и День памяти жертв Голодомора (25 ноября), а также профессиональные праздники: День десантно-штурмовых войск (21 ноября) и День радиотехнических войск воздушных сил ВСУ (30 ноября). Выходных в месяце насчитывается 8.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников. В этом ноябре православные верующие будут отмечать пять важных религиозных дат.