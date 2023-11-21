С Днем десантно-штурмовых войск Украины: история праздника и поздравления в открытках

Поздравления нашим защитникам

Каждый год в Украине 21 ноября отмечается День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Во время войны этот праздник обретает особое значение не только для военных, но и для гражданского населения нашей страны.

Десантно-штурмовые войска — это особый вид войск, ведь люди, которые в них служат, находятся в непосредственной близости к врагу, на передовой. Они занимаются наступательными действиями и борьбой с врагом

Святым покровителем украинского десанта издавна считается архангел Михаил – ему можно помолиться о защите наших воинов на поле боя.

История праздника

Ранее, до 2012 года этот вид войск назывался аэромобильными войсками. Затем с 2012 года войска переименовали на российский манер — высокомобильные десантные войска. А уже в 2017 году Десантно-штурмовые войска получили свое нынешнее название. Также с 2017 года был установлен их профессиональный праздник — День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины — 21 ноября.

Поздравления для украинских защитников с Днем десантно-штурмовых войск

Дорогие десантники, поздравляем вас с вашим праздником! Вы – элита ВСУ и гордость Украины. Вы всегда там, где труднее всего. Пусть ваши побратимы будут для вас надежной опорой, а поддержка близких вдохновляет вас. Слава Украине! Слава героям!

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Поздравляем всех десантников Украины с военным праздником. Пусть архангел Михаил защищает вас с небес и проводит сквозь тяжелые бои. Преклоняемся перед вами за ваши подвиги. Вы – всегда первые!

С Днем десантных войск Украины! Украинский десант – наша гордость. Это смелые и грозные бойцы, внушающие ужас во врага. Мы точно знаем, что Украина победит и все вы вернетесь в любящие семьи. Вечная слава и вечная память десантникам, отдавшим жизнь за Украину.

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Поздравляем всех бордовых беретов – храбрых украинских десантников. В этот праздничный день желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть в каждом бою вас охраняет небесный покровитель Михаил. Мы гордимся вами!

Поздравляем вас, всех украинских десантников, с профессиональным праздником – Днем десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Дорогие воины, желаем вам крепкого здоровья, успеха в службе, побед и Божьего покровительства, а вашим семьям – мира и благополучия!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 21 ноября в Украине также отмечается большой праздник — День достоинства и свободы Украины. Поздравьте близких с праздником патриотическими открытками и картинками.