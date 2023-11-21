Введение во храм Пресвятой Богородицы-2023: поздравления и красивые открытки для близких

В этот день принято молится Пресвятой Богородице и просить здоровья и благополучия

Во вторник, 21 ноября, православные христиане отмечают один из важных религиозных праздников – Введение в храм Пресвятой Богородицы. У этого праздника есть еще одно название Третья Пречистая.

До смены церковного календаря на новоюлианский Третья Пречистая всегда отмечалась 4 декабря, но уже с 2023 года праздник будет проводиться 21 ноября.

Именно в этот день родители Пречистой Девы Марии, праведные Иоаким и Анна привели ее 3-летнюю в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Поэтому этот день люди проводят в молитвах, прося у Богоматери прощения за свои грехи и покровительства для своих близких.

В честь большого праздника "Телеграф" подготовил для своих читателей подборку красивых открыток и поздравительных картинок с праздником. Вы можете поздравить близких теплыми словами и красочными открытками, например, отправив им сообщения в соцсетях.

Поздравление с Введением во храм Пресвятой Богородицы-2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Также сегодня отмечается День Десантно-штурмовых войск Украины.