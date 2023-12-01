Вот и декабрь! Теплые открытки и поздравления близким с первым днем зимы

Милые поздравления для родных и друзей

1 декабря в Украине начинается зима, это припадает на пятницу. Конец последней недели осени и начало нового холодного месяца украинцы уже второй раз встречают во время войны. Похолодание, снег и морозы нас, конечно, не сильно радуют, однако, согреть этот день можно общением с близкими, а также теплыми поздравлениями и красивыми зимними открытками.

"Телеграф" подготовил милые картинки и приятные поздравления, чтобы вы могли отправить их друзьям и родственникам, оповещая, что началась зима. Наши открытки вместе с теплыми поздравлениями от себя вы можете отправить родным и близким в соцсетях.

К слову, зима в этом сезоне будет необычная, она будет продолжаться на один день дольше. Как вы уже догадались, наступающий 2024 год будет високосным, а значит в феврале будет не 28, а 29 дней. Такое, как известно, случается раз на четыре года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое животное станет покровителем 2024 года по восточному китайскому гороскопу. Кто оно и что символизирует для людей, узнайте в нашем материале.