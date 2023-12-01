С Днем работников прокуратуры 2023! Самые лучшие поздравления в открытках

Поздравьте с профессиональным праздником своих родных или знакомых

В первый день зимы, когда выпадает народный праздник Наумов день, отмечается профессиональный праздник для представителей одного из ключевых элементов правовой системы любой страны — прокуратуры. Ежегодно 1 декабря в Украине отмечается День работников прокуратуры.

Этот праздник был учрежден в ноябре 2000 года указом второго президента Украины, Леонида Кучмы. Стоит отметить, что правовая система нашей страны начала формироваться еще в древности, в период Киевской Руси.

Как и в большинстве профессиональных праздников, в День работников прокуратуры проводятся различные корпоративы и торжества. Традиционно выдаются награды, присваиваются звания, вручаются премии, а также памятные подарки и благодарности лучшим сотрудникам.

"Телеграф" искренне поздравляет всех работников прокуратуры с этим профессиональным праздником! Мы подготовили красочные поздравления в виде открыток и поздравительных картинок специально по этому случаю.

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