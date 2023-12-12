С Днем Сухопутных войск Украины 2023! Лучшие патриотические открытки

Поддержите боевой дух, поздравив военного с профессиональным праздником

С каждым днем украинские вооруженные силы проявляют свой дух, смелость и решимость, присущие мощной армии. Состоящие из различных родов войск и подразделений, ВСУ сегодня, 12 декабря, отмечают День Сухопутных войск!

Украинская армия была учреждена в 1991 году, но формирование Сухопутных войск произошло лишь в 1996 году. Профессиональный праздник для военнослужащих этих войск был установлен указом Леонида Кучмы в 1997 году, с выбором ежегодной даты — 12 декабря.

Военнослужащие Сухопутных войск защищают суверенитет и целостность Украины. Они проявляют стойкость духа и несокрушимый характер в борьбе за свою родину. Пехотинцы совершенствуют свои навыки на тренировках как на территории Украины, так и за ее пределами. Кроме того, они активно участвуют в международных операциях по поддержанию мира и обеспечению безопасности.

"Телеграф" искренне поздравляет всех военнослужащих Сухопутных войск с их профессиональным праздником! Мы подготовили красивые патриотические открытки и картинки к празднику 12 декабря, чтобы вы могли отправить украинскому воину, подняв ему настроение и боевой дух.

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