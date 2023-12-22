С Днем энергетика 2023 года! Теплые поздравления в открытках и картинках

Сегодня отмечают День энергетика Украины

В пятницу, 22 декабря, отмечается профессиональный праздник работников энергетики. Именно эти люди сделали все возможное, чтобы у каждого украинца был дома свет. Сегодня День энергетика Украины.

Традиция празднования этого праздника ведет начало еще с 80-х, однако официально его признали только в 1993 году. 22 декабря стал праздником всех энергетиков согласно Указу Президента Украины. Интересно, что именно на этот день выпадает самый короткий светловой день в году.

Именно сейчас мы больше понимаем о ценности труда энергетиков. Ведь именно эти люди плодотворно работали и работают сейчас, чтобы в наших домах был свет. Они не сдавались и не опускали руки, даже в самые сложные дни для Украины, когда российская армия обстреливала энергетическую инфраструктуру. Поэтому важно уделить время этим людям и поздравить их с профессиональным праздником, пожелав воодушевления, добра и победы. Для этого "Телеграф" собрал для вас открытки и картинки.

Как поздравить с Днем энергетика Украины

Открытки с Днем энергетика Украины

Картинки с Днем энергетика Украины

Искренние поздравления с Днем энергетика Украины

Пожелания в День энергетика Украины

Открытки с Днем энергетика Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить девушку своими словами. Мы поделились хорошими пожеланиями.