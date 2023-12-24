С наступающим Рождеством 2023: стихи, открытки и видеопоздравления самым близким
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Рождественский Сочельник 24 декабря христиане восточного обряда отмечают вместе с христианами западного
Согласно новоюлианскому календарю, православный мир в Украине отмечает Рождество Христово — великое событие, посвященное рождению Иисуса Христа в Вифлееме. Этот день считается одним из важнейших церковных праздников, входящим в число великих двенадцати. В ночь с 24 по 25 декабря во всех православных храмах проводятся богослужения.
В рождественские праздники семьи собираются вместе, чтобы отметить Сочельник, который после перехода на новый церковный календарь, выпадает в этом году на 24 декабря. Из-за войны с Россией не все близкие в эти праздничные дни смогут встретиться и собраться за большим вкусным столом. Но это не мешает нам обмениваться поздравлениями, особенно з нашими воинами, которые продолжают в мороз и слякоть защищать нашу землю и мирных украинцев от оккупантов.
Если вы хотите порадовать своих родных, близких и друзей, "Телеграф" подготовил для вас лучшие поздравления с наступающим Рождеством в виде картинок и открыток. Также мы подобрали душевные стихи и видеопоздравления.
С Рождественским Сочельником 2023: открытки, картинки, стихи и видео
В канун святого Рождества
Желаю вам всего благого:
Добра, удачи, волшебства,
Улыбок, счастья неземного!
Пусть вас Господь всегда хранит
И все желания исполнит,
От всех ненастий защитит
И сердце радостью наполнит!
В сочельник много теплых слов
Так хочется сказать.
Уюта, мира и здоровья
От всего сердца пожелать.
И в ожидании Рождества —
Успеха, счастья и добра!
В Рождественский сочельник
Желаю вам добра,
Здоровья и веселья,
Душевного тепла!
Пусть в этот праздник светлый
Господь согреет вас
И ангела направит
Хранить вас каждый час!
От сердца хочется сказать
Так много, что уже не счесть,
В сочельник главное желать,
Чтоб берегли мы то, что есть!
Здоровья, мира и везения,
Удачи, счастья и любви,
В душе покоя, умиротворения,
Достигнуть чтоб мечты смогли!
Отметим, что те украинцы, которые все еще предпочитают праздновать Рождество 7 января, в 2024 году будут отмечать Сочельник 6 января. Блогер Виталий Чепинога для "Телеграфа" рассказал об особенностях празднования Рождества по двум датам.