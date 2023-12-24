С наступающим Рождеством 2023: стихи, открытки и видеопоздравления самым близким

Рождественский Сочельник 24 декабря христиане восточного обряда отмечают вместе с христианами западного

Согласно новоюлианскому календарю, православный мир в Украине отмечает Рождество Христово — великое событие, посвященное рождению Иисуса Христа в Вифлееме. Этот день считается одним из важнейших церковных праздников, входящим в число великих двенадцати. В ночь с 24 по 25 декабря во всех православных храмах проводятся богослужения.

В рождественские праздники семьи собираются вместе, чтобы отметить Сочельник, который после перехода на новый церковный календарь, выпадает в этом году на 24 декабря. Из-за войны с Россией не все близкие в эти праздничные дни смогут встретиться и собраться за большим вкусным столом. Но это не мешает нам обмениваться поздравлениями, особенно з нашими воинами, которые продолжают в мороз и слякоть защищать нашу землю и мирных украинцев от оккупантов.

Если вы хотите порадовать своих родных, близких и друзей, "Телеграф" подготовил для вас лучшие поздравления с наступающим Рождеством в виде картинок и открыток. Также мы подобрали душевные стихи и видеопоздравления.

С Рождественским Сочельником 2023: открытки, картинки, стихи и видео

В канун святого Рождества

Желаю вам всего благого:

Добра, удачи, волшебства,

Улыбок, счастья неземного!

Пусть вас Господь всегда хранит

И все желания исполнит,

От всех ненастий защитит

И сердце радостью наполнит!

В сочельник много теплых слов

Так хочется сказать.

Уюта, мира и здоровья

От всего сердца пожелать.

И в ожидании Рождества —

Успеха, счастья и добра!

В Рождественский сочельник

Желаю вам добра,

Здоровья и веселья,

Душевного тепла!

Пусть в этот праздник светлый

Господь согреет вас

И ангела направит

Хранить вас каждый час!

От сердца хочется сказать

Так много, что уже не счесть,

В сочельник главное желать,

Чтоб берегли мы то, что есть!

Здоровья, мира и везения,

Удачи, счастья и любви,

В душе покоя, умиротворения,

Достигнуть чтоб мечты смогли!

Отметим, что те украинцы, которые все еще предпочитают праздновать Рождество 7 января, в 2024 году будут отмечать Сочельник 6 января. Блогер Виталий Чепинога для "Телеграфа" рассказал об особенностях празднования Рождества по двум датам.