Поздравления со Святым вечером 2023: картинки, открытки, стихи

"Телеграф" подготовил поздравления для близких с Сочельником

В воскресенье, 24 декабря, по новому стилю православные христиане празднуют Святой вечер. Это канун Рождества. В этот день вся семья собирается за столом и пробует 12 постных блюд.

На этот день приходится конец Рождественского поста, к ужину можно приступать лишь после того, как сойдет первая звезда. Начинается настоящее рождественское чудо. Все скорее спешат поздравить близких с этим замечательным праздником. Именно для этого "Телеграф" подготовил для вас открытки, картинки и стихи для того, чтобы вы могли сделать приятно родным, даже если они находятся на расстоянии.

Картинки с Сочельником для родных

Открытки для поздравления близких с Сочельником

Поздравление с Сочельником

Открытка для поздравления с Сочельником

Праздничный вечер наступает,

На столе ужин гостей ожидает.

Пусть радость постучатся в дверь,

Вкусного вам рождественского ужина,

Покоя в доме, солнышка ясного,

Будущего счастливого и прекрасного.

***

Праздник ужин уже на столе ждет,

С большим праздником весь народ поздравляет.

Пусть подарит Рождество в дом согласие и добро,

Пусть в семьях царят мир и тепло.

Рождественская звездочка пусть ярко сияет,

Рождение Иисуса Христа прославляет.

***

Со Святым вечером

Искренне вас поздравляю,

Благодати Божъей

Я вам пожелаю.

Мечты пусть сбываются,

Будет счастье в доме,

Пусть здоровы будут

Родные и знакомые.

***

Со Святым ужином вас поздравлю,

Вкусному углу от души пожелаю.

Пусть радость и благость в душе воцарятся,

Пусть родные, любимые степенно ценят!

***

Пусть вечер Святой вдохновляет к лучшему,

Пусть мечты быстренько сбываются всегда.

Чтобы жить красиво, счастливо с Богом

И всегда возвращаться к своему порогу!

***

Пусть в радостный Сочельник

Кутья вам будет душистой!

Радуйтесь новому предтече,

Щедровка пусть звенит струной!

Мелодии святого чуда

Вас окутывают в тайне,

Смеются радостно и правдиво

Все ваши добрые и искренние лица!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить ребенка с Днем рождения. Мы поделились интересными вариантами открыток.