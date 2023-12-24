Поздравления со Святым вечером 2023: картинки, открытки, стихи
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"Телеграф" подготовил поздравления для близких с Сочельником
В воскресенье, 24 декабря, по новому стилю православные христиане празднуют Святой вечер. Это канун Рождества. В этот день вся семья собирается за столом и пробует 12 постных блюд.
На этот день приходится конец Рождественского поста, к ужину можно приступать лишь после того, как сойдет первая звезда. Начинается настоящее рождественское чудо. Все скорее спешат поздравить близких с этим замечательным праздником. Именно для этого "Телеграф" подготовил для вас открытки, картинки и стихи для того, чтобы вы могли сделать приятно родным, даже если они находятся на расстоянии.
Праздничный вечер наступает,
На столе ужин гостей ожидает.
Пусть радость постучатся в дверь,
Вкусного вам рождественского ужина,
Покоя в доме, солнышка ясного,
Будущего счастливого и прекрасного.
***
Праздник ужин уже на столе ждет,
С большим праздником весь народ поздравляет.
Пусть подарит Рождество в дом согласие и добро,
Пусть в семьях царят мир и тепло.
Рождественская звездочка пусть ярко сияет,
Рождение Иисуса Христа прославляет.
***
Со Святым вечером
Искренне вас поздравляю,
Благодати Божъей
Я вам пожелаю.
Мечты пусть сбываются,
Будет счастье в доме,
Пусть здоровы будут
Родные и знакомые.
***
Со Святым ужином вас поздравлю,
Вкусному углу от души пожелаю.
Пусть радость и благость в душе воцарятся,
Пусть родные, любимые степенно ценят!
***
Пусть вечер Святой вдохновляет к лучшему,
Пусть мечты быстренько сбываются всегда.
Чтобы жить красиво, счастливо с Богом
И всегда возвращаться к своему порогу!
***
Пусть в радостный Сочельник
Кутья вам будет душистой!
Радуйтесь новому предтече,
Щедровка пусть звенит струной!
Мелодии святого чуда
Вас окутывают в тайне,
Смеются радостно и правдиво
Все ваши добрые и искренние лица!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить ребенка с Днем рождения. Мы поделились интересными вариантами открыток.