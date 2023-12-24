Рождество Христово 2023: душевные пожелания и яркие открытки

Поздравьте родных яркими картинками и открытками

В понедельник, 25 декабря, православные христиане чтят выдающееся событие — рождение на свет Иисуса Христа. Рождество Христово – семейный праздник. В этот день все члены семьи собираются вместе. Однако в этом году не все украинцы, к сожалению, смогут быть рядом со своими близкими. Однако очень хочется обрадовать родных даже на расстоянии.

Одним из вариантов приветствия могут быть яркие картинки и стихи на рождественскую тематику. Также можно отправить близким видеообращение с теплыми пожеланиями. В любом случае вы точно коснетесь их сердца и сделаете приятно.

С Рождеством связано много примет. К примеру, нельзя садиться на "голую" скамью. В древности ее накрывали сеном или шерстью. На рождественском столе должно быть 12 блюд. Традиционным напитком на Рождество является компот, приготовленный из сухофруктов. Обязательным блюдом на рождественском столе есть кутья. У каждой хозяйки есть свой рецепт для ее приготовления. Кто выбирает классический рецепт, а кому хочется поэкспериментировать и добавить, например, вяленую вишню.

"Телеграф" поздравляет своих читателей с этим светлым прекрасным праздником и желает мира, согласия и достатка. Мы подготовили для вас красочные картинки для поздравления близких и родных, чтобы вы могли сделать им приятно в этот день.

Поздравления для родных с Рождеством Христовым

Теплые пожелания для родных с Рождеством Христовым

Открытки для самых родных

Милые картинки для родных с Рождеством

Искренние поздравления с Рождеством Христовым

Искренние пожелания с Рождеством Христовым

Яркие картинки с Рождеством Христовым

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие блюда готовят на Рождество в разных странах. Мы поделились, чем наслаждаются праздник в Польше, Англии, Франции.