С Рождеством Христовым 2023 год! Патриотические картинки и открытки для поздравления самых родных
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Поздравьте своих близких и родных со светлым праздником – Рождеством Христовым
На Рождество хочется сделать близким приятно, как никогда. Это уютный семейный праздник – любимый для многих детей и взрослых. В этот день в воздухе словно летает хорошее настроение и хорошая атмосфера. Также в этот день елка и дом уже украшены. На Рождество принято обмениваться подарками и пожеланиями.
Рождество Христово посвящено рождению Иисуса Христа в Вифлееме. В этот день вместо обычного "привет", говорят "Христос родился", а отвечают "Славим его". Эти слова придают празднику особое настроение и атмосферу. Также на Рождество колядуют. Дети или взрослые ходят по домам с колядками и желают добра и достатка хозяевам жилья. Также ходят по вертепам. Такой странствующий театр, который из дома в дом прославляет рождение Иисуса Христа. Обычно участники вертепа переодеваются в разных персонажей, раскрашивают лицо и носят с собой большую звезду.
Телеграф подготовил для вас яркие патриотические открытки, чтобы вы могли поздравить своих самых дорогих людей. Ведь так важно сделать им приятно, даже если вы далеко.
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