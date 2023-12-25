Красивые поздравления в прозе и открытках с Рождеством 2023

Красивые поздравления с Рождеством 2023 года для родных

Рождество Христово – уютный семейный праздник. В этот день вся семья собирается за большим столом и хорошо проводит время. Они пробуют вкусные мясные блюда, ведь пост уже закончился, а также балуют себя десертами. По традиции дети ходят по домам с колядками и желают их обладателям счастья и изобилия.

Теперь в Украине Рождество отмечают 25 декабря. Отметим, что празднование начинается еще в канун Рождества, со Сочельника 24 декабря. Это один из важнейших церковных праздников. Оно установлено в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

В этот день принято поздравлять ближайших с этим душевным праздником. Открытки и картинки – идеально для этого подходят. Таким образом можно сделать приятно родным, даже если они вдали от вас. Мы собрали для вас самые душевные и яркие поздравления и открытки, что вы могли порадовать самых важных людей.

Поздравления для родных с Рождеством Христовым

Открытки для близких с Рождеством Христовым

Картинки для родных с Рождеством Христовым

Милые поздравления с Рождеством Христовым

Открытки для семьи для поздравления с Рождеством Христовым

Поздравляю со светлой радостью, с волшебным Рождеством! Пусть в душе живет всегда надежда, пусть любовь торжествует, а вера не покидает никогда! Желаю, чтобы жизнь не испытывала на крепость и подкладывала только крутые сюрпризы.

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Пусть Рождество подарит тебе стойкие, искренние и счастливые отношения. Пусть исполнятся твои самые смелые мечты и смелые планы. Будь весела и счастлива, энергична и здорова!

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Желаю на Рождество теплого пламени у камина, любви и уюта в домашней атмосфере, когда с пламени прыгают мелкие яркие искорки надежды, когда теплые ладони родных внушают веру в счастливое будущее, а сверху Господь благословляет счастьем!

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Вифлеемская звезда на небе засияла и светом своим озарила наши души, подарила надежду, укрепила веру, зажгла в сердцах пламя любви. С Рождеством вас! Пусть этот чудесный свет хранит вас на всех жизненных дорогах, дарит счастье и радость.

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Поздравляем с праздником Рождества, пусть он пройдет так, чтобы было не просто, что вспомнить, но и что рассказать детям и внукам. И, конечно же, достойно ознаменуют приход новой эпохи в жизни так, чтобы она была в тысячу раз лучше всех предыдущих.

Ранее "Телеграф" делился поздравлениями для девочки. Мы поделились душевными стихами.