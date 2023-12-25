Merry Christmas: яркие открытки и поздравления с Рождеством на английском языке

Удивите близких оригинальным поздравлением

Сегодня, 25 декабря, православные христиане и греко-католики в Украине впервые официально отмечают Рождество по новоюлианскому календарю. После церковной реформы в нашей стране ввели новый церковный календарь, согласно которому все религиозные праздники перенесли на 13 дней назад.

Как известно, большинство верующих людей в мире отмечают Рождество именно 25 декабря, в частности и в странах Европы. Там давно отказались от Юлианского календаря и перешли на Григорианский (или Новоюлианский). В этом году Украина тоже перешла на Новоюлианский календарь и впервые официально празднует Рождество 25 декабря, вместо 7 января, как это было раньше.

Чтобы поздравить близких с большим христианским праздником, отправьте им картинки и открытки с Рождеством, которые подготовил "Телеграф".

Также вы можете оригинально подойти к поздравлениям и отправить родным и друзьям необычные открытки на английском языке

Напишите родственникам, кумовьям, соседям и друзьям несколько теплых слов поздравлений и украсьте свое поздравление милой картинкой или открыткой с Рождеством на английском языке.

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