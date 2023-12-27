Поздравления с наступающим Новым 2024 годом: яркие открытки и проза

В подборке "Телеграфа" — самые лучшие красочные открытки, картинки и поздравления своими словами

Новый год остается одним из самых дорогих праздников для украинцев. Несмотря на военные события, развернувшихся в нашей стране из-за российской агрессии, мы решительно не отказываемся от простых радостей жизни.

Напомним, что 2024 год будет под влиянием Зеленого Деревянного Дракона, символизирующего силу, удачу и благополучие по астрологии. Мы верим в то, что наступающий год принесет Украине победу в войне с российским оккупантом и украинцы снова заживут мирной жизнью!

В преддверии праздника принято загадывать желания, мечтать и строить планы на будущее. Чтобы все это сбылось, важно заранее подготовить самые наилучшие пожелания и тосты.

Редакция "Телеграфа" предлагает красивые пожелания для поздравлений с наступающим Новым годом в прозе, открытках и картинках. Ознакомьтесь с ними, выберите и сохраните для того, чтобы порадовать ваших близких уже с сегодняшнего дня!

Поздравления с наступающим Новым годом 2024

Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть уходящий год заберет с собой все проблемы, неудачи, нерешенные задачи, а Новый год накроет лавиной счастья, любви, успеха и процветания! Желаю Вам волшебного года, наполненного интересными встречами, захватывающими путешествиями и бесценными моментами!

С наступающим Новым годом! Пусть Новый год принесёт в дом все самое лучшее: любовь, радость, здоровье и достаток. Пусть Новый год будет насыщен приятными событиями и эмоциями, а близкие и родные будут рядом.

С наступающим Новым годом! Пусть этот год подарит благополучие, обязательно крепкое здоровье, укрепит веру в будущее. Желаем исполнения заветных желаний, удачных стартов, новых перспектив, пусть этот год будет для всех вас плодотворным и счастливым!

С наступающим Новым годом! Искренне желаю, чтобы он был наполнен неожиданными подарками, позитивными эмоциями и светлыми мгновениями. Пусть этот сказочный праздник принесет в вашу жизнь перемены к лучшему, чудеса, радости и исполнит самые фантастические мечты!

Ранее мы писали, какие цвета в наряде каждому знаку Зодиака предпочесть для празднования встречи 2024 года. Они притянут удачу в новогоднюю ночь.