С наступающим Новым годом! Напомните близким о празднике яркими открытками и стихами

Милые картинки и праздничные стихи к Новому году

Совсем скоро наступит Новый 2024 год. Согласно восточному гороскопу этот год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Это существо, по верованиям китайцев, обладает очень сильной энергиеи и мощностью. При этом Дракон, несмотря на свою силу, наделен и мудростью, и целеустремленностью, и даже добротой.

Украинцы возлагают много надежд на Новый 2024 год. Все мы верим скорейшую победу и мечтаем о мирном небе над головой. И именно этого мы и желаем нашим читателям.

А пока предлагаем вам шутливо и искренне напомнить близким о приближении праздника. Отправьте родственникам и друзьям в соцсетях яркие открытки и картинки с поздравлениями с наступающим Новым годом 2024.

"Телеграф" подготовил подборку ярких открыток и картинок с теплыми поздравлениями в стихах и прозе, чтобы вы могли проявить заботу к близким и напомнить им о скором наступлении Нового года. Отправьте эти картинки своим родственникам, друзьям, коллегам, соседям в соцсетях и подарите праздничное настроение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать от погоды на Новый год в Украине. Узнайте, какие будут погодные "сюрпризы" в новогоднюю ночь.