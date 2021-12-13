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Поздравления и открытки с Днем Андрея Первозванного

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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День памяти Андрея Первозванного 13 декабря - проза и открытки Новость обновлена 13 декабря 2021, 10:55
День памяти Андрея Первозванного 13 декабря - проза и открытки

Красивые поздравления своими словами

В понедельник, 13 декабря, отмечается День Святого Андрея Первозванного. Это день памяти об одном из двенадцати апостолов Христа. Так как Андрей стал первым апостолом, его и назвали Первозванным.

В Андреев день, как говорили в народе, молодежь устраивала гуляния. Кроме того, незамужние девушки в ночь на 13 декабря гадали на суженого.

В честь апостола Андрея в этот день празднуют именины Андреи. С красивыми открытками с Днем ангела Андрея вы можете ознакомиться в нашем предыдущем материале.

"Телеграф" подготовил для вас яркие, красочные поздравительные открытки и прозу с Днем апостола Андрея Первозванного.

Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря

Поздравляю с Днём Андрея Первозванного! Пусть Ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведёт тебя к благородной победе. От всей души желаю здравия, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всём!

Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря

Поздравляю с Днём Андрея Первозванного и от души желаю крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонёк любви и мужества.

Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря

Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря
Открытки с Днем Андрея Первозванного 13 декабря

В светлый праздник апостола Андрея Первозванного сердечно поздравляем всех! Дай вам Бог здоровья, сил и терпения, крепости духа! Желаем мудрости в поступках, и пусть ваши молитвы будут услышаны!

Напомним, что, как и в любой другой церковный праздник, в этот день есть свои традиции и запреты. Что запрещено делать в Андреев день — читайте в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" писал, какие еще церковные праздники украинцы отмечают в декабре 2021 года.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #День Андрея Первозванного #Андреев день
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