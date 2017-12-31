С Новым годом 2018: поздравления в стихах и прозе, новогодние открытки

Новый год к нам мчится, скоро все случиться! Приближается Новый 2018 год - время чудес и волшебства! Не забудьте поздравить родных и близких с этим праздником! Ведь они ждут ваших поздравлений также, как ждете их вы!

Новых планов и идей,

Новых радостных затей!

Пусть подарит Новый год

Жизнь, где каждый день везет!

Пусть Новый год принесет вдохновение,

Подарит удачу, добро, теплоту,

В жизнь претворит любое стремление,

Исполнит любую Вашу мечту.

Новогодний праздник полон волшебства,

Все мечты исполнить в его власти.

Пожелать хочу я торжества,

Доброты, любви и много страсти!

Пусть в этот славный новогодний вечер,

Сказка к вам волшебная придет.

А Дед Мороз в своем мешке заветном

Подарков непременно принесет!

Пусть Новый год счастливым будет,

А чтоб он радостно прошел,

Пусть будут рядом те, кто любит,

И те, с кем очень хорошо!

Пусть Собака всех врагов лаем распугает,

Только искренних людей рядышком оставит,

Пусть подарит вам она смелость, верность, дружбу,

Чтобы в жизни было все, что для счастья нужно.

Ее год уж настает ждите и встречайте!

И задиру-Петуха смело провожайте.

Продолжает приближаться.

В наступающем году

Позабудьте про нужду.

Пусть Собака в этот год

Вам богатство принесет,

А еще к деньгам в придачу

Радость, счастье и удачу!

В год 2018 всем желаю улыбаться,

Не ругаться и не злиться,

А как следует влюбиться!

Пусть Собака в этот год

Кроме счастья принесет

Вам еще мешок удачи

И решатся все задачи.

Пусть Собака охраняет

Вас от бед, обид и зла.

Я желаю, чтоб удача

Непременно вас нашла.

Год — 2018 к нам уже пришел, ура!

Знаю я, что будет лучше

В год Собаки, чем вчера.

Год Собаки наступает,

Шлю тебе я поздравок,

Подружить с щенком хорошим.

Доставай свой поводок,

Пусть тебе хозяин года

Лапу преданно дает,

Пусть в любви, семье, финансах

Непременно повезет.

Пусть несет вам Новый год

Процветание и доход.

Пусть сопутствует успех,

Чтоб ни в чем не знать помех.

Пусть здоровье будет крепким,

Ум же — просветленным, цепким,

В мире — мир, а в семьях — лад.

Повышенья всем зарплат.

Много сил и оптимизма,

Путешествий и туризма,

В душах — солнечной погоды.

Всех, коллеги, с Новым годом!

Новый год — хорошая пора!

Новый старт и новые свершенья!

Всем коллегам — радости, добра,

Сил, здоровья, бодрости, везенья!

В доме пусть царит всегда уют,

А душа не знает огорчений!

Новогодний праздничный салют

Пусть поднимет планку настроенья!

С Новым годом поздравляю

Вас, коллеги и друзья,

И желаю, чтоб мы жили

Дружно, как одна семья.

Пусть удача будет рядом

Вместе с нами целый год,

Увеличится зарплата,

И доход пусть наш растет.

Чтобы мы одной командой

Шли уверенно вперед.

Новый год стоит на старте,

Всем удачу раздает.

Коллеги, Новый год грядет,

Примите поздравления.

И будет пусть у вас весь год

Отличным настроение!

Пусть непременно вам везет,

Судьба пусть улыбается,

Удача в руки к вам плывет,

А все мечты сбываются!

На работу, как на праздник,

Мы спешим из года в год.

Куча дел, больших и важных,

И толпа клиентов ждет.

Я желаю всем успеха

И усердия в труде,

Чтобы не было помехи,

Чтоб везло всегда, везде.

Чтобы выросла зарплата,

На семью хватало сил.

Поздравляю с Новым годом

Весь наш дружный коллектив!

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто, где живет.

Помнить собственное имя

И остаться невредимым.

Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

В Новый год желаю вам

Жить на зависть всем богам:

В Куршевеле иметь дачу,

На Мальдивах — дом в придачу,

Черную лишь есть икорку,

Соболя носить и норку!

Золотую вам карету

Я желаю купить к лету!

Пусть все будет на «отлично»

На работе, в жизни личной.

Каждый день и каждый час

Позитив пусть «прет» у вас!

Вам желаю в Новый год

Жить без горя и забот.

Не ходить весь год в аптеку,

Погасить всю ипотеку,

Чаще ездить на Багамы,

Из проблем не делать драмы

И обиды не копить,

Сразу проще станет жить.

Мандарины, оливье

И шампусик на столе!

Что же празднует народ?

Да, конечно, Новый год!

Пусть подарит он нам всем

Жизнь без бед и без проблем!

Пусть карьера вверх растет,

Ну а вместе с ней доход!

Пусть здоровье будет крепким,

А жизнь — сладкой, как конфетка!

Счастье к вам пускай придет

В яркий праздник, в Новый год!

Желаю так вам веселиться,

Чтобы под елку не свалиться,

Чтобы в салате не уснуть,

По-настоящему гульнуть!

Чтоб голова осталась ясной,

А жизнь всегда была прекрасной!

Еще финансовой свободы,

Любви, тепла! И с Новым годом!

В Новогодние гулянья

Не забудьте про желанья.

Загадайте хоть квартиру,

Хоть известность в целом мире,

Дачу на Бали где-то,

Чтобы было только лето,

Миллионы в лотерею,

Жить, ни разу не болея.

Ну а я вам пожелаю

Веры в чудеса без края,

Чтобы все то, что загадали,

Вы не очень долго ждали.