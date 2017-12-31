С Новым годом 2018: поздравления в стихах и прозе, новогодние открытки
Новый год уже не за горами! Скорей сохраняй стишки и открытки для родных, чтобы их поздравить!
Новый год к нам мчится, скоро все случиться! Приближается Новый 2018 год - время чудес и волшебства! Не забудьте поздравить родных и близких с этим праздником! Ведь они ждут ваших поздравлений также, как ждете их вы!
Новых планов и идей,
Новых радостных затей!
Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый день везет!
Пусть Новый год принесет вдохновение,
Подарит удачу, добро, теплоту,
В жизнь претворит любое стремление,
Исполнит любую Вашу мечту.
Новогодний праздник полон волшебства,
Все мечты исполнить в его власти.
Пожелать хочу я торжества,
Доброты, любви и много страсти!
Пусть в этот славный новогодний вечер,
Сказка к вам волшебная придет.
А Дед Мороз в своем мешке заветном
Подарков непременно принесет!
Пусть Новый год счастливым будет,
А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Пусть Собака всех врагов лаем распугает,
Только искренних людей рядышком оставит,
Пусть подарит вам она смелость, верность, дружбу,
Чтобы в жизни было все, что для счастья нужно.
Ее год уж настает ждите и встречайте!
И задиру-Петуха смело провожайте.
Продолжает приближаться.
В наступающем году
Позабудьте про нужду.
Пусть Собака в этот год
Вам богатство принесет,
А еще к деньгам в придачу
Радость, счастье и удачу!
В год 2018 всем желаю улыбаться,
Не ругаться и не злиться,
А как следует влюбиться!
Пусть Собака в этот год
Кроме счастья принесет
Вам еще мешок удачи
И решатся все задачи.
Пусть Собака охраняет
Вас от бед, обид и зла.
Я желаю, чтоб удача
Непременно вас нашла.
Год — 2018 к нам уже пришел, ура!
Знаю я, что будет лучше
В год Собаки, чем вчера.
Год Собаки наступает,
Шлю тебе я поздравок,
Подружить с щенком хорошим.
Доставай свой поводок,
Пусть тебе хозяин года
Лапу преданно дает,
Пусть в любви, семье, финансах
Непременно повезет.
Пусть несет вам Новый год
Процветание и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чем не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же — просветленным, цепким,
В мире — мир, а в семьях — лад.
Повышенья всем зарплат.
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах — солнечной погоды.
Всех, коллеги, с Новым годом!
Новый год — хорошая пора!
Новый старт и новые свершенья!
Всем коллегам — радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везенья!
В доме пусть царит всегда уют,
А душа не знает огорчений!
Новогодний праздничный салют
Пусть поднимет планку настроенья!
С Новым годом поздравляю
Вас, коллеги и друзья,
И желаю, чтоб мы жили
Дружно, как одна семья.
Пусть удача будет рядом
Вместе с нами целый год,
Увеличится зарплата,
И доход пусть наш растет.
Чтобы мы одной командой
Шли уверенно вперед.
Новый год стоит на старте,
Всем удачу раздает.
Коллеги, Новый год грядет,
Примите поздравления.
И будет пусть у вас весь год
Отличным настроение!
Пусть непременно вам везет,
Судьба пусть улыбается,
Удача в руки к вам плывет,
А все мечты сбываются!
На работу, как на праздник,
Мы спешим из года в год.
Куча дел, больших и важных,
И толпа клиентов ждет.
Я желаю всем успеха
И усердия в труде,
Чтобы не было помехи,
Чтоб везло всегда, везде.
Чтобы выросла зарплата,
На семью хватало сил.
Поздравляю с Новым годом
Весь наш дружный коллектив!
Пожелаю в Новый год
Не забыть, кто, где живет.
Помнить собственное имя
И остаться невредимым.
Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,
Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!
В Новый год желаю вам
Жить на зависть всем богам:
В Куршевеле иметь дачу,
На Мальдивах — дом в придачу,
Черную лишь есть икорку,
Соболя носить и норку!
Золотую вам карету
Я желаю купить к лету!
Пусть все будет на «отлично»
На работе, в жизни личной.
Каждый день и каждый час
Позитив пусть «прет» у вас!
Вам желаю в Новый год
Жить без горя и забот.
Не ходить весь год в аптеку,
Погасить всю ипотеку,
Чаще ездить на Багамы,
Из проблем не делать драмы
И обиды не копить,
Сразу проще станет жить.
Мандарины, оливье
И шампусик на столе!
Что же празднует народ?
Да, конечно, Новый год!
Пусть подарит он нам всем
Жизнь без бед и без проблем!
Пусть карьера вверх растет,
Ну а вместе с ней доход!
Пусть здоровье будет крепким,
А жизнь — сладкой, как конфетка!
Счастье к вам пускай придет
В яркий праздник, в Новый год!
Желаю так вам веселиться,
Чтобы под елку не свалиться,
Чтобы в салате не уснуть,
По-настоящему гульнуть!
Чтоб голова осталась ясной,
А жизнь всегда была прекрасной!
Еще финансовой свободы,
Любви, тепла! И с Новым годом!
В Новогодние гулянья
Не забудьте про желанья.
Загадайте хоть квартиру,
Хоть известность в целом мире,
Дачу на Бали где-то,
Чтобы было только лето,
Миллионы в лотерею,
Жить, ни разу не болея.
Ну а я вам пожелаю
Веры в чудеса без края,
Чтобы все то, что загадали,
Вы не очень долго ждали.