Поздравления со Старым Новым годом в стихах: оригинальные и красивые открытки

Небольшое поздравление с Новым годом в стихах по СМС или на старой доброй открытке станет маленькой радостью в наше непростое время. Хочется чего-то свежего и оригинального: для вас мы написали несколько стихотворных поздравлений с наступающим.

Желаний снова много накопилось,

На помощь мчится старый новый год!

Пускай все то, что в «новый» не случилось,

Сегодня точно в срок произойдет!

С новым годом! С годом старым!

Пусть немножко запоздалым!

Но зато веселым очень,

Снова спать не будем ночью

Мы желание загадаем!

Поздравляем! Поздравляем!

Чудеса случаются в жизни тех людей, которые в них верят! В этот Старый новый год я желаю тебе исполнения всех самых заветных желаний!

Число тринадцать станет пусть удачным!

Ведь снова праздник! Старый новый год!

Пускай фортуна поцелуем смачным,

Избавит вас от надоедливых хлопот!

Как только постучится в твои двери

Смешной и милый старый Новый год,

Забудь обиды, прочь гони потери,

Спиртное пей и лопай бутерброд!

Старый Новый год, как старый друг — верный и надежный. Посвяти его в тайны своих желаний, и он с удовольствием исполнит их. Может быть, не сразу, но обязательно!

Поздравляю, поздравляю!

Старый Новый год пришел!

И сердечно вам желаю,

Жить красиво, хорошо.

С настроением отличным

Каждый день свой начинать,

Чтоб в делах и жизни личной

Было все всегда на пять!

Старый Новый год пускай

Презентует тебе рай,

Чтобы ты был счастлив очень,

Улыбался дни и ночи,

Всех любил и точно знал,

Что растет твой капитал!

Сегодня мы открываем двери Новому году, по старому календарю! Желаю тебе весело отметить этот прекрасный праздник и быть здоровым, успешным и счастливым!

Старый Новый год в дверь к вам постучится

И исполнит все, что суждено.

Пусть все заиграет, заискрится,

Как в бокале белое вино!

Со старым новым годом!

Желаем лишь добра!

А трудностям, невзгодам -

Исчезнуть до утра!

Пусть сказка всех закружит

В волшебной чехарде

И поводом послужит,

Счастливым быть везде!

Поздравляем снова! Теперь со старым новым годом! Как и на новый, пожелаем вам всего самого волшебного! И пусть солнце греет души, невзирая на погоду за окном!

Веселится и ликует

С удовольствием народ!

Это значит, к нам примчался

Праздник – старый новый год!

Поздравляем! И желаем

Счастья в будущем году!

Чтоб вы были у удачи

Постоянно на виду!

В Старый Новый год мне очень хочется

Пожелать вам счастья и успеха,

Пусть тревоги и печали кончатся

И наполнится ваш дом теплом и смехом!

Это старый новый год

Притаился у ворот?

Ждет когда нальют вина,

Чтоб хлебнуть бокал до дна?

С новым годом, пусть он стар!

Веселить имеет дар!

Пусть этот Старый Новый год

С собой старье все заберет,

Оставив «старой» лишь одну

Твою любимую жену!!!

Старый Новый год – это уникальный шанс отметить наступление Нового года для тех, кто заснул на мягкой подушке из салата 31 декабря! Поздравляю с праздником и желаю всех благ!

Снова повод есть напиться -

Старый новый год пришел!

Ночь желаю веселиться,

Утро встретить хорошо!

Часы пробили полночь

И старый Новый год

Спешит к тебе на помощь

Избавить от забот!

Прими его, как друга.

Он будет очень щедр

И за твои заслуги

Даст счастья километр!

Пусть старый Новый год исполнит то, что не смог молодой. А благодаря своей мудрости и опыту, еще и удвоит все твои желания!

У человека русского

Есть такая мода:

Отмечать, так отмечать

Два разных новых года!

В этот Старый новый год

Всех вас поздравляю

И с икоркой бутерброд,

Да стопочку желаю!

Старый новый год со старта

Разогнался, мчится в гости.

Всем желаю, чтоб для фарта

Дед Мороз вас стукнул тростью!

Напоследок, прыгнув в сани,

Одарил вас чудесами!