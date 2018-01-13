Поздравления со Старым Новым годом в стихах: оригинальные и красивые открытки
Старый год стучится к нам: поздравь родных со Старым Новым годом!
Небольшое поздравление с Новым годом в стихах по СМС или на старой доброй открытке станет маленькой радостью в наше непростое время. Хочется чего-то свежего и оригинального: для вас мы написали несколько стихотворных поздравлений с наступающим.
Желаний снова много накопилось,
На помощь мчится старый новый год!
Пускай все то, что в «новый» не случилось,
Сегодня точно в срок произойдет!
С новым годом! С годом старым!
Пусть немножко запоздалым!
Но зато веселым очень,
Снова спать не будем ночью
Мы желание загадаем!
Поздравляем! Поздравляем!
Чудеса случаются в жизни тех людей, которые в них верят! В этот Старый новый год я желаю тебе исполнения всех самых заветных желаний!
Число тринадцать станет пусть удачным!
Ведь снова праздник! Старый новый год!
Пускай фортуна поцелуем смачным,
Избавит вас от надоедливых хлопот!
Как только постучится в твои двери
Смешной и милый старый Новый год,
Забудь обиды, прочь гони потери,
Спиртное пей и лопай бутерброд!
Старый Новый год, как старый друг — верный и надежный. Посвяти его в тайны своих желаний, и он с удовольствием исполнит их. Может быть, не сразу, но обязательно!
Поздравляю, поздравляю!
Старый Новый год пришел!
И сердечно вам желаю,
Жить красиво, хорошо.
С настроением отличным
Каждый день свой начинать,
Чтоб в делах и жизни личной
Было все всегда на пять!
Старый Новый год пускай
Презентует тебе рай,
Чтобы ты был счастлив очень,
Улыбался дни и ночи,
Всех любил и точно знал,
Что растет твой капитал!
Сегодня мы открываем двери Новому году, по старому календарю! Желаю тебе весело отметить этот прекрасный праздник и быть здоровым, успешным и счастливым!
Старый Новый год в дверь к вам постучится
И исполнит все, что суждено.
Пусть все заиграет, заискрится,
Как в бокале белое вино!
Со старым новым годом!
Желаем лишь добра!
А трудностям, невзгодам -
Исчезнуть до утра!
Пусть сказка всех закружит
В волшебной чехарде
И поводом послужит,
Счастливым быть везде!
Поздравляем снова! Теперь со старым новым годом! Как и на новый, пожелаем вам всего самого волшебного! И пусть солнце греет души, невзирая на погоду за окном!
Веселится и ликует
С удовольствием народ!
Это значит, к нам примчался
Праздник – старый новый год!
Поздравляем! И желаем
Счастья в будущем году!
Чтоб вы были у удачи
Постоянно на виду!
В Старый Новый год мне очень хочется
Пожелать вам счастья и успеха,
Пусть тревоги и печали кончатся
И наполнится ваш дом теплом и смехом!
Это старый новый год
Притаился у ворот?
Ждет когда нальют вина,
Чтоб хлебнуть бокал до дна?
С новым годом, пусть он стар!
Веселить имеет дар!
Пусть этот Старый Новый год
С собой старье все заберет,
Оставив «старой» лишь одну
Твою любимую жену!!!
Старый Новый год – это уникальный шанс отметить наступление Нового года для тех, кто заснул на мягкой подушке из салата 31 декабря! Поздравляю с праздником и желаю всех благ!
Снова повод есть напиться -
Старый новый год пришел!
Ночь желаю веселиться,
Утро встретить хорошо!
Часы пробили полночь
И старый Новый год
Спешит к тебе на помощь
Избавить от забот!
Прими его, как друга.
Он будет очень щедр
И за твои заслуги
Даст счастья километр!
Пусть старый Новый год исполнит то, что не смог молодой. А благодаря своей мудрости и опыту, еще и удвоит все твои желания!
У человека русского
Есть такая мода:
Отмечать, так отмечать
Два разных новых года!
В этот Старый новый год
Всех вас поздравляю
И с икоркой бутерброд,
Да стопочку желаю!
Старый новый год со старта
Разогнался, мчится в гости.
Всем желаю, чтоб для фарта
Дед Мороз вас стукнул тростью!
Напоследок, прыгнув в сани,
Одарил вас чудесами!