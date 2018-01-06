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Рождественский сочельник 2018 года: поздравления в стихах, смс и открытки

Смотрите фото (8)
Рождественский сочельник 2018
10:02 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Рождественский сочельник или канун Рождества Христова празднуется ежегодно 6 января.

Этот день, посвященный приготовлениям к празднованию Рождества. Семьи ведут приготовления к большому празднику, готовится торжественный ужин. Люди поздравляют друг друга с этим праздником, желают мира и добра, счастья и здоровья. СМС-поздравления и поздравления в стихах в Рождественский сочельник 6 января 2018 года доставят радость адресату.

6 января, православные отмечают Рождественский сочельник: традиции и приметы праздника 

Красивые поздравления с Рождеством 2018 в стихах и открытках
Красивые поздравления с Рождеством 2018 в стихах и открыткахЧитать полностью

Сочельник сегодня! Желаем добра!

Желаем, чтоб Бог был бы с вами всегда!

Желаем успехов! Всегда и во всём!

Пусть счастьем и миром наполнится дом!

Рождество Христово 2018: лучшие поздравления в прозе и красивые открытки
Рождество Христово 2018: лучшие поздравления в прозе и красивые открыткиЧитать полностью

Тихой тайной мерцает звезда,

Наступает канун Рождества,

Чтоб скорее сбылись мечты,

Загадаешь желание ты,

Пусть Сочельник подарит чудо

Для тебя и для близкого друга!

 

Рождество Христово 2018: прикольные современные колядки на любой вкус
Рождество Христово 2018: прикольные современные колядки на любой вкусЧитать полностью

Накануне Рождества,

Прям в Рождественский сочельник

Захотелось волшебства:

Чтобы вырос можжевельник,

Чтобы роза расцвела

И набухли быстро почки,

Чтоб зимой весна пришла,

Распустились бы цветочки!

Свой весенний поздравок

Я зимою всем отправлю!

Подарю простой цветок

И с Сочельником поздравлю!

С мармеладом, малиной или экзотическая - интересные рецепты кутьи

Я в Рождественский Сочельник

Поспешу тебя поздравить.

Не живи, как рак-отшельник, —

Веселись вовсю с друзьями.

Пусть с хорошим настроеньем

Все печали вмиг растают,

А появится везенье

И удача не оставит!

Рождество Христово 2018: когда христиане отмечают Рождество и по какому календарю

Рождественский сочельник — праздник славный,

Такой он теплый и такой прекрасный,

Пусть в этот день все сбудутся мечтанья,

Ведь рождества канун оправдывает ожиданья!

Вам от души я шлю сегодня поздравок,

Пускай Господь не будет с вами строг,

Пусть помогает вам в делах мирских,

Подальше держит от тревог людских!

Рождество 2018: гадания на судьбу, любовь и суженого

В Рождественский сочельник

На небо смотрит мир,

И вот уже за ельник

Садится солнца тир,

И вот, дрожа, волнуясь,

Рождается звезда.

Бросает свет для улиц

Рождество Христово 2018: главные запреты праздника

В селе и в городах.

И с ней такой же скромный

Витает поздравок.

Он с теплотой огромной

В сей славный вечерок

Желает миру света,

Здоровья и добра,

Чтоб было вечным лето

В душе, исчез чтоб страх.

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С Новым годом 2018: веселые поздравления и прикольные открытки Родственникам, друзьям, коллегам: поздравления с Новым 2018 годом Новый год 2018: классные поздравления в стихах и прозе

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