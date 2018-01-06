Рождественский сочельник 2018 года: поздравления в стихах, смс и открытки
Рождественский сочельник или канун Рождества Христова празднуется ежегодно 6 января.
Этот день, посвященный приготовлениям к празднованию Рождества. Семьи ведут приготовления к большому празднику, готовится торжественный ужин. Люди поздравляют друг друга с этим праздником, желают мира и добра, счастья и здоровья. СМС-поздравления и поздравления в стихах в Рождественский сочельник 6 января 2018 года доставят радость адресату.
6 января, православные отмечают Рождественский сочельник: традиции и приметы праздника
Сочельник сегодня! Желаем добра!
Желаем, чтоб Бог был бы с вами всегда!
Желаем успехов! Всегда и во всём!
Пусть счастьем и миром наполнится дом!
Тихой тайной мерцает звезда,
Наступает канун Рождества,
Чтоб скорее сбылись мечты,
Загадаешь желание ты,
Пусть Сочельник подарит чудо
Для тебя и для близкого друга!
Накануне Рождества,
Прям в Рождественский сочельник
Захотелось волшебства:
Чтобы вырос можжевельник,
Чтобы роза расцвела
И набухли быстро почки,
Чтоб зимой весна пришла,
Распустились бы цветочки!
Свой весенний поздравок
Я зимою всем отправлю!
Подарю простой цветок
И с Сочельником поздравлю!
С мармеладом, малиной или экзотическая - интересные рецепты кутьи
Я в Рождественский Сочельник
Поспешу тебя поздравить.
Не живи, как рак-отшельник, —
Веселись вовсю с друзьями.
Пусть с хорошим настроеньем
Все печали вмиг растают,
А появится везенье
И удача не оставит!
Рождество Христово 2018: когда христиане отмечают Рождество и по какому календарю
Рождественский сочельник — праздник славный,
Такой он теплый и такой прекрасный,
Пусть в этот день все сбудутся мечтанья,
Ведь рождества канун оправдывает ожиданья!
Вам от души я шлю сегодня поздравок,
Пускай Господь не будет с вами строг,
Пусть помогает вам в делах мирских,
Подальше держит от тревог людских!
Рождество 2018: гадания на судьбу, любовь и суженого
В Рождественский сочельник
На небо смотрит мир,
И вот уже за ельник
Садится солнца тир,
И вот, дрожа, волнуясь,
Рождается звезда.
Бросает свет для улиц
Рождество Христово 2018: главные запреты праздника
В селе и в городах.
И с ней такой же скромный
Витает поздравок.
Он с теплотой огромной
В сей славный вечерок
Желает миру света,
Здоровья и добра,
Чтоб было вечным лето
В душе, исчез чтоб страх.