Рождественский сочельник 2018 года: поздравления в стихах, смс и открытки

Этот день, посвященный приготовлениям к празднованию Рождества. Семьи ведут приготовления к большому празднику, готовится торжественный ужин. Люди поздравляют друг друга с этим праздником, желают мира и добра, счастья и здоровья. СМС-поздравления и поздравления в стихах в Рождественский сочельник 6 января 2018 года доставят радость адресату.

Сочельник сегодня! Желаем добра!

Желаем, чтоб Бог был бы с вами всегда!

Желаем успехов! Всегда и во всём!

Пусть счастьем и миром наполнится дом!

Тихой тайной мерцает звезда,

Наступает канун Рождества,

Чтоб скорее сбылись мечты,

Загадаешь желание ты,

Пусть Сочельник подарит чудо

Для тебя и для близкого друга!

Накануне Рождества,

Прям в Рождественский сочельник

Захотелось волшебства:

Чтобы вырос можжевельник,

Чтобы роза расцвела

И набухли быстро почки,

Чтоб зимой весна пришла,

Распустились бы цветочки!

Свой весенний поздравок

Я зимою всем отправлю!

Подарю простой цветок

И с Сочельником поздравлю!

Я в Рождественский Сочельник

Поспешу тебя поздравить.

Не живи, как рак-отшельник, —

Веселись вовсю с друзьями.

Пусть с хорошим настроеньем

Все печали вмиг растают,

А появится везенье

И удача не оставит!

Рождественский сочельник — праздник славный,

Такой он теплый и такой прекрасный,

Пусть в этот день все сбудутся мечтанья,

Ведь рождества канун оправдывает ожиданья!

Вам от души я шлю сегодня поздравок,

Пускай Господь не будет с вами строг,

Пусть помогает вам в делах мирских,

Подальше держит от тревог людских!

В Рождественский сочельник

На небо смотрит мир,

И вот уже за ельник

Садится солнца тир,

И вот, дрожа, волнуясь,

Рождается звезда.

Бросает свет для улиц

В селе и в городах.

И с ней такой же скромный

Витает поздравок.

Он с теплотой огромной

В сей славный вечерок

Желает миру света,

Здоровья и добра,

Чтоб было вечным лето

В душе, исчез чтоб страх.