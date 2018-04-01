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День смеха или дурака: смешные поздравления с 1 апреля на украинском языке, открытки

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День смеха или дурака
09:31 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

1 апреля весь мир отмечает День смеха, который еще называют Днем дурака.

Чтобы поднять настроение, необязательно придумывать розыгрыши – достаточно просто поздравить друг друга, ведь теплые слова и поздравления – всегда уместны.

1 апреля - День смеха: история праздника
1 апреля - День смеха: история праздника Читать полностью

1 апреля – отличный повод, чтобы подарить радость и улыбки своим друзьям и близким. Как можно поздравить с Днем смеха коллег на работе, друзей и любимых – читайте в материале.

Поздравления с 1 апреля для коллег

Десь колись на перше Квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма.

Кожен хоче шуткувати,

У день сміху жартувати,

Обдурити хоче всіх,

Не попастись нам на сміх!

Ну, якщо вже і попались,

І над Вами насміялись,

То у цей день без обід –

Пожартуйте й Ви у слід!

Давайте посміємось,

Успіху нашому всміхнемось,

І зустрінемо невдачу

Без скорботи і без сліз.

Перше квітня в Україні

Відзначають свято сміху.

Hу, потіха! От потіха!

Наче цілий білий світ

З'їв смішинки на обід!

Ми не хочемо, щоб життя наше було прісним,

Адже без гумору зовсім втомиться душа,

Треба жити легко, позитивно і цікаво,

Ви краплю сміху жадібно серцем ковтайте,

І не відмовляйтеся від відпочинку і розваг,

Ви частіше від роботи відпочивайте і мрійте,

Сьогодні у день сміху і до вас прийде успіх!

Першого квітня шеф наш суворий

Колектив наш дружний оцінив:

"Звільню кожного неробу!"

Розіграв. І весь наш відділ він звільнив.

Поздравления с 1 апреля для друзей

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує – той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу Вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

Сьогодні ось, що я скажу вам народ,

І вам доведеться мені на слово повірити,

До вас в цей день такий розлучення прийде,

Так що бійтеся і замикайте двері.

Сьогодні немає підстав сумувати,

Адже ми беззастережно віримо в щастя,

Сьогодні можна одному все пробачити,

І привітати з початком квітня.

Першого квітня я бажаю сміху

І поменше невдач.

Від приколів всіх ти ухилися,

І головне у свої не попадися!

Поздравления с 1 апреля для любимых

Перше квітня – день нашої дитячості,

Першого квітня всі хочуть пустувати,

Першого квітня, все на світі – можна!

Першого квітня, потрібно бути трохи обережним.

Першого квітня, ми можемо повернутися в дитинство,

Перше квітня – свято таке одне,

Перше квітня – це найкращий засіб,

Всі біди й печалі одним махом перемогти.

З 1 квітням я вітаю,

Розслаблятись – нарікаю!

Смійся добре й веселись,

Вище ніс і посміхнись! 

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