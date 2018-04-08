Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки и душевные пожелания в стихах и прозе

Эта подборка красивых поздравлений с Пасхой в стихах для вас.

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

Со Светлой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме — счастье и добро.

Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Христос Воскресе! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир. Храни Господь!

Пусть светлая Пасха

Приносит в ваш дом

Любовь и надежду,

Согласье во всем.

Пусть вера укроет

От бед и невзгод,

Пусть вечная радость

В семью к вам придет.

Пусть в жизни у вас

Будет больше чудес.

Счастливыми будьте.

Христос наш Воскрес!

В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы в семье все были здоровы, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех и удача, чтобы жизнь полна была счастья, надежды, любви и благодати.

Пришло Святое воскресенье,

И возвестил нам благовест:

Во имя вечного спасенья

Христос воскрес. Христос воскрес!

Хранимы будьте небесами,

Живите много-много лет.

Иисус в душе навеки с вами,

Он сбережет от зла и бед.

Желаем светлых дней пасхальных,

Ведь это чудо из чудес.

Забудьте про свои печали —

Христос воистину воскрес!

Поздравляю с Пасхой и в этот замечательный праздник хочу пожелать идти по жизни с доброй мечтой, высоким стремлением, искренней надеждой, крепкой верой и большой любовью. Пусть нежный аромат сдобных куличей, яркие краски и росписи яиц, звонкий смех и светлые улыбки близких наполнят этот день настоящим чудом и прекрасным настроением.

Пасха пусть приносит в дом

Счастье, мир, добро.

Пусть уютно будет в нем,

Радостно, тепло.

Освещает пусть вас всех

Божий свет с небес.

Да прибудет к вам успех,

Ведь Христос Воскрес!

Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарить здоровье и душевное равновесие. А главное очистит сердце от всего того, что тяготит.