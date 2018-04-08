Пасха 2018: лучшие смс-поздравления и открытки
Не забудьте поздравить своих родных и близких.
Самые красивые смс-поздравления с великим православным праздником Воскресения Христова.
В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы в семье все были здоровы, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех и удача, чтобы жизнь полна была счастья, надежды, любви и благодати.
Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!
Светлая, чистая пасха пришла,
Весну, обновление с собой принесла.
Желаю, сегодня я вам от души,
Здоровья большого, счастья, любви.
Веры, терпения, в сердцах теплоты,
Чтобы сбывались у вас все мечты.
Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарить здоровье и душевное равновесие. А главное очистит сердце от всего того, что тяготит.
С праздником Светлой Пасхи
Я поздравляю вас!
Пусть жизни яркие краски
Наполнят каждый ваш час!
Пусть вера, любовь и надежда
Согреют ваши сердца,
В душе пусть поселится нежность,
И счастью не будет конца!
С Воскресением Христовым!
Пасха - это праздник важный,
В этот день такой чудесный
Должен быть счастливым каждый,
Вам желаем благ, удачи,
Пусть Господь оберегает,
Крепким будет пусть здоровье,
А печали исчезают!
Светлой Пасхи, счастья, света,
Солнца ясного рассвета,
Тишины в душе, в сердцах
Мира и любви в домах.
Мы желаем христианам
Новой жизни без обмана,
Без болезней, зла и бед,
С Богом заключив Завет.
"С Пасхой!" - Слышится с Небес:
Бог во истину воскрес!
Сегодня день волшебный,
И звон колоколов
Доносится молитвой
До разных уголков.
С Великой, Светлой Пасхой
Спешу поздравить всех.
Пусть будет все как в сказке.
И в жизни ждет успех!
Светлый праздник воскресенья,
Тихо в дом стучится твой,
И в душе царит веселье,
В сердце - вера и покой,
И наступит благодатный,
День свершений и чудес,
Когда все вам отвечают:
"Да, воистину, воскрес!"
Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искрится верой, помыслы - добром, а сердце - любовью.