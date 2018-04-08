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Пасха 2018: лучшие смс-поздравления и открытки

Смотрите фото (10)
16:10 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Не забудьте поздравить своих родных и близких.

Самые красивые смс-поздравления с великим православным праздником Воскресения Христова.

В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы в семье все были здоровы, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех и удача, чтобы жизнь полна была счастья, надежды, любви и благодати.

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!

Светлая, чистая пасха пришла,

Весну, обновление с собой принесла.

Желаю, сегодня я вам от души,

Здоровья большого, счастья, любви.

Веры, терпения, в сердцах теплоты,

Чтобы сбывались у вас все мечты.

Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарить здоровье и душевное равновесие. А главное очистит сердце от всего того, что тяготит.

С праздником Светлой Пасхи

Я поздравляю вас!

Пусть жизни яркие краски

Наполнят каждый ваш час!

Пусть вера, любовь и надежда

Согреют ваши сердца,

В душе пусть поселится нежность,

И счастью не будет конца!

С Воскресением Христовым!

Пасха - это праздник важный,

В этот день такой чудесный

Должен быть счастливым каждый,

Вам желаем благ, удачи,

Пусть Господь оберегает,

Крепким будет пусть здоровье,

А печали исчезают!

Светлой Пасхи, счастья, света,

Солнца ясного рассвета,

Тишины в душе, в сердцах

Мира и любви в домах.

Мы желаем христианам

Новой жизни без обмана,

Без болезней, зла и бед,

С Богом заключив Завет.

"С Пасхой!" - Слышится с Небес:

Бог во истину воскрес!

Сегодня день волшебный,

И звон колоколов

Доносится молитвой

До разных уголков.

С Великой, Светлой Пасхой

Спешу поздравить всех.

Пусть будет все как в сказке.

И в жизни ждет успех!

Светлый праздник воскресенья,

Тихо в дом стучится твой,

И в душе царит веселье,

В сердце - вера и покой,

И наступит благодатный,

День свершений и чудес,

Когда все вам отвечают:

"Да, воистину, воскрес!"

Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искрится верой, помыслы - добром, а сердце - любовью.

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