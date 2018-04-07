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Пасха 2018: красивые поздравления с Пасхой, смс и открытки

Смотрите фото (11)
Пасха 2018
08:27 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Пасха - самый светлый и, пожалуй, долгожданный праздник в году.

Несмотря на то, что многие из нас не смогут быть со всеми родными и близкими в этот праздничный день Светлого Христова Воскресенья, нужно непременно поздравить близких нам людей.Славься, Пасха величавая!

Глядит Господь с небес,

Как ликуют православные:

Христос воскрес!

В День Славной Пасхи пусть у вас

Все в жизни будет просто класс,

А за праздничным столом

Собралась родня вся в дом!

Скатерть белая, свеча, аромат от кулича.

Льется в рюмочке кагор - пить немного - уговор!

Разноцветие яиц и улыбки светлых лиц.

С праздником! Христос воскрес! Доброты! Любви! Чудес!

Как на Пасху, как на Пасху

Яйца все вогнали в краску.

Кончен пост, прибавим в весе.

Добрый день! Христос Воскресе!

С Пасхой я Вас поздравляю,

Счастья, радости желаю!

Чтобы было веселей

Ешьте яйца, кто быстрей!

Природа нежным трепетом полна,

Мерцают звезды в глубине небес.

Царит над грешным миром тишина.

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Смерти тьма растаяла над миром.

Вечной жизни озарил все свет!

Ангелы поют над всей землею:

Мрак теперь не властен, смерти нет!

Христос Воскрес!

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Поздравляю! Христос Воскрес!

Добра желаю, больших чудес,

Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.

Он снова с нами - воскрес Христос!

Святое Воскресение пришло!

Как на душе спокойно и светло!

Пусть будет жизнь на радости щедра!

Полна тепла, надежды и добра!

Все православные ликуют,

Взывают к свету и добру!

Я с Воскресением Божьим поздравляю

И в гости с нетерпеньем жду!

Пусть день святого Воскресения

Благие вести принесет!

Очистит душу и теплом согреет,

От всех ненастий мир спасет!

Пусть сегодня светит солнце,

Иисус Христос воскрес!

С Ним - счастливейшее детство,

С Ним - прекрасное наследство,

Жизнь с Иисусом - это средство

К достижению небес!

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