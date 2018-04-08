Оригинальные поздравления с Пасхой 2018: лучшие смс, стихи и открытки
Лучшие короткие смс поздравления с Пасхой помогут вам красиво поздравить с Пасхой родных и близких, которые не могут разделить радость празднования с вами.
Пасха наступила,
Радость охватила:
Иисус любимый,
Отстрадав, воскрес.
Поздравляю с лаской
С богоданной Пасхой -
Праздником прекрасным,
Чудом из Чудес.
Славься, Пасха величавая!
Глядит Господь с небес,
Как ликуют православные:
Христос воскрес!
Скатерть белая, свеча, аромат от кулича.
Льется в рюмочке кагор - пить немного - уговор!
Разноцветие яиц и улыбки светлых лиц.
С праздником! Христос воскрес! Доброты! Любви! Чудес!
Как на Пасху, как на Пасху
Яйца все вогнали в краску.
Кончен пост, прибавим в весе.
Добрый день! Христос Воскресе!
С Пасхой я Вас поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Чтобы было веселей
Ешьте яйца, кто быстрей!
Природа нежным трепетом полна,
Мерцают звезды в глубине небес.
Царит над грешным миром тишина.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Смерти тьма растаяла над миром.
Вечной жизни озарил все свет!
Ангелы поют над всей землею:
Мрак теперь не властен, смерти нет!
Христос Воскрес!
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Поздравляю! Христос Воскрес!
Добра желаю, больших чудес,
Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.
Он снова с нами - воскрес Христос!
Святое Воскресение пришло!
Как на душе спокойно и светло!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
Полна тепла, надежды и добра!
Все православные ликуют,
Взывают к свету и добру!
Я с Воскресением Божьим поздравляю
И в гости с нетерпеньем жду!
Пусть день святого Воскресения
Благие вести принесет!
Очистит душу и теплом согреет,
От всех ненастий мир спасет!