Красивые поздравления с Пасхой 2018: лучшие открытки и стихи

Настал великий этот день!

Он доброй Пасхою зовется.

И пусть божественная тень

К тебе сегодня прикоснется.

И пусть плохое все уйдет,

А в жизни будет только счастье,

Кто ищет, тот всегда найдет,

В своей судьбе приняв участье!

Желаю в день пасхальный вам

Я всевозможных наслаждений,

Поверить истинным друзьям

И отказаться от сомнений.

Чтобы тепло в ваш дом вошло,

Чтобы во всех делах везло.

Везенья – радостей без бед,

И разных жизненных побед!

Святое Воскресенье пришло!

Как на душе спокойно и светло!

Пусть будет жизнь на радости щедра!

Полна тепла, надежды и добра!

В этот день я хочу пожелать

Добрых дел и поступков прекрасных,

Каждый день лишь с улыбкой встречать,

Больше праздников солнечно-ясных,

Пусть удача идет впереди,

Дарит мир только яркие краски,

Пусть ничто не стоит на пути

В светлый праздник божественной Пасхи!

Как много хочется сказать,

Сегодня Пасха, поздравляю!

Хочу тебе я пожелать:

Здоровья и любви без края,

Пусть сбудутся твои мечты,

И счастья было чтоб навалом!

Чтоб были розы, а не их шипы,

И чтоб на все всегда хватало!

Привет тебе с Пасхальным воскресеньем!

В сей славный день пусть празднует душа,

Проникнувшись Божественным спасеньем –

Ведь жизнь на свете как же хороша!

Из сердца выбрось лишние сомненья,

Забудь ты все обиды от невежд.

Тебе же я желаю воплощенья

Всех твоих помыслов, задумок и надежд!

Пасхальный слышишь звон колоколов?

Христово воскресение настало!

День Пасхи дарит радость и любовь,

Чтоб лучше и светлее в мире стало.

Желаю, чтобы этою весной

Господь тебя порадовал дарами,

Чтоб воцарило счастье и покой,

А ты ответил добрыми делами.

В пасхальный день, такой прозрачный

Я от души желаю вам

Здоровья, радости, удачи,

Чтоб воздалось вам по делам!

Чтоб все сбылось, о чем мечтали,

Сегодня будут на устах

Лишь речи с добрыми словами

И имя господа Христа!

В этот день Христос пришел,

Чтоб спасти наш мир от зол!

Слава вечная ему!

Побеждающему тьму!

Поздравляю всей душой

С этой радостью большой!

Христос Воскрес! Опять святая

Настала Пасха. И златая

Глава столицы засияла,

И на душе милее стало:

Сегодня ярче светит солнце,

Сильнее ветер бьет в оконце,

И крик несется до небес:

Христос воистину Воскрес!