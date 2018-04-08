Красивые поздравления с Пасхой 2018: лучшие открытки и стихи
Эти поздравления с Пасхой в стихах принесут хорошее настроение для всех в этот праздничный день.
Настал великий этот день!
Он доброй Пасхою зовется.
И пусть божественная тень
К тебе сегодня прикоснется.
И пусть плохое все уйдет,
А в жизни будет только счастье,
Кто ищет, тот всегда найдет,
В своей судьбе приняв участье!
Желаю в день пасхальный вам
Я всевозможных наслаждений,
Поверить истинным друзьям
И отказаться от сомнений.
Чтобы тепло в ваш дом вошло,
Чтобы во всех делах везло.
Везенья – радостей без бед,
И разных жизненных побед!
Пасха 2018: прикольные поздравления на украинском языке, красивые открытки
Святое Воскресенье пришло!
Как на душе спокойно и светло!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
Полна тепла, надежды и добра!
В этот день я хочу пожелать
Добрых дел и поступков прекрасных,
Каждый день лишь с улыбкой встречать,
Больше праздников солнечно-ясных,
Пусть удача идет впереди,
Дарит мир только яркие краски,
Пусть ничто не стоит на пути
В светлый праздник божественной Пасхи!
Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки и душевные пожелания в стихах и прозе
Как много хочется сказать,
Сегодня Пасха, поздравляю!
Хочу тебе я пожелать:
Здоровья и любви без края,
Пусть сбудутся твои мечты,
И счастья было чтоб навалом!
Чтоб были розы, а не их шипы,
И чтоб на все всегда хватало!
Привет тебе с Пасхальным воскресеньем!
В сей славный день пусть празднует душа,
Проникнувшись Божественным спасеньем –
Ведь жизнь на свете как же хороша!
Из сердца выбрось лишние сомненья,
Забудь ты все обиды от невежд.
Тебе же я желаю воплощенья
Всех твоих помыслов, задумок и надежд!
Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями
Пасхальный слышишь звон колоколов?
Христово воскресение настало!
День Пасхи дарит радость и любовь,
Чтоб лучше и светлее в мире стало.
Желаю, чтобы этою весной
Господь тебя порадовал дарами,
Чтоб воцарило счастье и покой,
А ты ответил добрыми делами.
В пасхальный день, такой прозрачный
Я от души желаю вам
Здоровья, радости, удачи,
Чтоб воздалось вам по делам!
Чтоб все сбылось, о чем мечтали,
Сегодня будут на устах
Лишь речи с добрыми словами
И имя господа Христа!
Пасха 2018: красивые поздравления с Пасхой, смс и открытки
В этот день Христос пришел,
Чтоб спасти наш мир от зол!
Слава вечная ему!
Побеждающему тьму!
Поздравляю всей душой
С этой радостью большой!
Христос Воскрес! Опять святая
Настала Пасха. И златая
Глава столицы засияла,
И на душе милее стало:
Сегодня ярче светит солнце,
Сильнее ветер бьет в оконце,
И крик несется до небес:
Христос воистину Воскрес!