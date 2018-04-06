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Пасха 2018: красивые поздравления своими словами в прозе

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Пасха 2018
17:23 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Лучшие варианты поздравлений с Пасхой 2018 для родных и близких. Не забудьте поздравить всех знакомых 8 апреля.

Главный христианский праздник с давней историей и глубоким смыслом Пасху в 2018 году отмечаем в воскресенье, 8 апреля. Этот день символизирует очищение от грехов, обновление, и празднуется в честь воскрешения Христа, отдавшего свою жизнь для искупления грехов человечества.

Поздравления с Пасхой-2018 в прозе

С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляем вас со Светлым Христовым воскресением – Пасхой Господней! Желаем вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви.

Поздравляю тебя со светлым праздником Воскресения Христова, с Пасхой! Пусть частичка той радости, которую сегодня испытывает весь христианский мир, остается с тобой на весь год и поддерживает тебя в трудный час! Христос воскрес!

Дорогая, от всей души спешу поздравить тебя с Пасхой, с самым Светлым Днем. В этот день полагается освящать крашеные яйца и куличи, во славу нашего спасителя Иисуса Христа. В этот Великий праздник я хочу пожелать тебе мира, добра, душевного спокойствия и крепкого здоровья. Христос воскрес!

Подружка моя, привет! Я тебя поздравляю со Светлым Христовым воскресением — Пасхой, и желаю, чтобы, начиная с этого дня, счастье и удача сопутствовали тебе в твоей жизни, чтобы были здоровы наряду с тобой все твои родные и близкие. С праздником!

Дорогой сыночек, Христос воскрес! Сегодня самый светлый православный праздник, день, когда наш спаситель и благодетель Иисус Христос воскрес! Прекрасны обычаи этого праздника, и прекрасен завет этого дня. Я хочу пожелать тебе огромного счастья, удачи во всех благих начинаниях и душевной гармонии. С праздником!

Сегодня к нам пришел великий праздник — Пасха Господня! И вам я желаю, чтобы сбывались все ваши самые заветные мечты, чтобы все благие начинания и стремления были доведены до конца, счастья вам, здоровья и большой любви!

Великая Пасха — праздник всех православных. В столь праздничный день хочется пожелать добра, здоровья, мира, процветания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. С праздником святой Пасхи!

Наступила великая Пасха! Я желаю тебе, чтобы этот светлый праздник отвел от тебя любую беду и дал хороших друзей и подруг, много-много здоровья, счастья и большой любви. Христос Воскресе!

С праздником всех православных! С великой светлой Пасхой! Мира и процветания вашему дому, благополучия и счастья! Христос Воскрес!

Христос воскрес! Поздравляю тебя от всего сердца с радостным и светлым праздником Пасхи! Каждый год мы празднуем начало новой жизни для всего христианского мира, торжество веры над смертью! Пусть частичка сегодняшнего ликования останется в твоем сердце и поддержит в трудную минуту!

Пусть светлая Пасха помогает вам достойно жить и плодотворно творить, быть терпеливыми и чуткими, стремиться к миру, взаимопониманию и согласию!

Наша семья приветствует вашу со светлым и чистым пасхальным днем! Мы вам желаем только приятных моментов в жизни, чтобы горе навсегда забыло дорогу в ваш дом.

Поздравляю с весенним днем Пасхи! Пусть пасхальный благодатный огонь обогреет ваш дом! Мира и всех благ вашему дому. Здоровья и терпения вам во всем!

Христос Воскрес! Поздравляем с Пасхой! Пусть теплом и любовью наполняются ваши души в этот волшебный праздник! Пусть Бог хранит всю вашу семью!

Поздравляю вас с праздником Пасхи! Пусть Господь будет милостив ко всем нам, в этот день и всегда! А мы сделаем все, чтобы быть достойными его большой Любви. Христос Воскрес!

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С 8 марта 2018: прикольные поздравления в красивых открытках Поздравление с 8 марта в смс, картинках и стихах Красивые поздравления с 8 марта: открытки и стихи

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