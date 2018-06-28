День Конституции Украины 2018: красивые открытки и поздравления
28 июня украинцы отмечают – День Конституции Украины.
Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада после многомесячных обсуждений и дебатов смогла поддержать 315 голосами новый Основной закон нашей страны. При этом Украина стала последней из постсоветских стран, которая приняла собственную Конституцию.
Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Украины! Пусть демократические принципы, которые были закреплены этим чрезвычайно важным документом, станут реалиями нашего настоящего, а дух законности придет к сердцу каждого гражданина нашей страны. Давайте надеяться в лучшее будущее и вместе создавать новое европейское государство. С праздником вас!
От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Украины. В 1996 году украинские граждане получили основной закон, который гарантировал им права и свободы, приблизил Украину к странам с развитой демократией и окончательно закрепил независимость нового европейского государства. Давайте вместе формировать свободное, справедливое, солидарное общество, мощную и богатую державу, которая построена на основах европейской демократии. Днем Конституции!
Искренне поздравляю Вас с выдающимся праздником - Днем Конституции Украины! Желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа. Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия, свершения всех планов ради светлого будущего родной Украины!
С Днем Конституции Украины, годы и годы назад наша страна восстала из пепла и снова стала свободной. Отметим же этот праздник сегодня, почтим Конституцию, что была написана украинцами для украинцев. Пусть же пламя гордости за нашу державу ярко сияет в сердце каждого, освящая нам путь в светлое будущее.
Священный наш закон страны,
Что Конституцией назвали,
Ему мы следовать должны,
И надо, чтоб его все знали.
В нем суверенность дышит вольно,
И целостность границы,
В нем правил собрано довольно,
Есть и запретов единицы.
В нем наше право гражданина,
В нем сила всей нашей державы,
И только с ним родная Украина
Свою свободу миру доказала.
Украина наша отмечает
Особый праздник в этот час.
И вам я искренне желаю,
Чтобы сбывалось все у вас!
Пусть дети ваши подрастают,
И станут гордостью страны!
Пускай Украину прославляют
Отчизны верные сыны.
Этот день один из самых важных,
День, когда принят главный Закон.
И со времен атаманов отважных
Свод правил страны был утвержден.
Теперь живем согласно Конституции,
И свято чтим разделы все ее.
И просим у Бога лишь напутствия,
И верим мы в страны своей подъем!
День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.
Праздник этот очень важен,
Тем, кто чтит свою страну.
За права борись отважно!
Чти Конституцию свою!
Всем желаю, украинцам,
Долгих и счастливых лет.
Всем чтоб счастья не крупицы,
А огромнейший букет!
Книга на столе у каждого лежит,
Этой книгой каждый дорожит.
Там прописаны права, законы,
Чтоб не возникали просто так препоны.
С Конституцией страны я поздравляю,
Украине процветанья пожелаю.
Цените, уважайте все ее статьи,
Тогда наступят счастливые все дни.