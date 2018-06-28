День Конституции Украины 2018: красивые открытки и поздравления

Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада после многомесячных обсуждений и дебатов смогла поддержать 315 голосами новый Основной закон нашей страны. При этом Украина стала последней из постсоветских стран, которая приняла собственную Конституцию.

Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Украины! Пусть демократические принципы, которые были закреплены этим чрезвычайно важным документом, станут реалиями нашего настоящего, а дух законности придет к сердцу каждого гражданина нашей страны. Давайте надеяться в лучшее будущее и вместе создавать новое европейское государство. С праздником вас!

От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Украины. В 1996 году украинские граждане получили основной закон, который гарантировал им права и свободы, приблизил Украину к странам с развитой демократией и окончательно закрепил независимость нового европейского государства. Давайте вместе формировать свободное, справедливое, солидарное общество, мощную и богатую державу, которая построена на основах европейской демократии. Днем Конституции!

Искренне поздравляю Вас с выдающимся праздником - Днем Конституции Украины! Желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа. Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия, свершения всех планов ради светлого будущего родной Украины!

С Днем Конституции Украины, годы и годы назад наша страна восстала из пепла и снова стала свободной. Отметим же этот праздник сегодня, почтим Конституцию, что была написана украинцами для украинцев. Пусть же пламя гордости за нашу державу ярко сияет в сердце каждого, освящая нам путь в светлое будущее.

Священный наш закон страны,

Что Конституцией назвали,

Ему мы следовать должны,

И надо, чтоб его все знали.

В нем суверенность дышит вольно,

И целостность границы,

В нем правил собрано довольно,

Есть и запретов единицы.

В нем наше право гражданина,

В нем сила всей нашей державы,

И только с ним родная Украина

Свою свободу миру доказала.

Украина наша отмечает

Особый праздник в этот час.

И вам я искренне желаю,

Чтобы сбывалось все у вас!

Пусть дети ваши подрастают,

И станут гордостью страны!

Пускай Украину прославляют

Отчизны верные сыны.

Этот день один из самых важных,

День, когда принят главный Закон.

И со времен атаманов отважных

Свод правил страны был утвержден.

Теперь живем согласно Конституции,

И свято чтим разделы все ее.

И просим у Бога лишь напутствия,

И верим мы в страны своей подъем!

День Конституции сегодня,

Я поздравляю нас друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

Чтоб гордо украинцами звались.

Чтобы над нами счастье и успех нависли,

Чтоб песни без конца лились.

Праздник этот очень важен,

Тем, кто чтит свою страну.

За права борись отважно!

Чти Конституцию свою!

Всем желаю, украинцам,

Долгих и счастливых лет.

Всем чтоб счастья не крупицы,

А огромнейший букет!

Книга на столе у каждого лежит,

Этой книгой каждый дорожит.

Там прописаны права, законы,

Чтоб не возникали просто так препоны.

С Конституцией страны я поздравляю,

Украине процветанья пожелаю.

Цените, уважайте все ее статьи,

Тогда наступят счастливые все дни.