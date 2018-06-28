День Конституции Украины 2018: поздравления на украинском языке

Від усієї душі вітаю вас з Днем Конституції України. У 1996 році українські громадяни отримали Основний закон, який гарантував їм права та свободи, наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави.

Шановні співвітчизники! Щиро вітаю Вас із визначним державним святом - Днем Конституції України. Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності, навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній, соборній державі.

Конституція наголошує на абсолютній цінності людини, її життя і здоров'я, честі й гідності, недоторканності та безпеки. Основний Закон є визначальним чинником забезпечення державного суверенітету України, консолідації суспільства, створення належних умов для самореалізації особистості.

Сердечно вітаю вас із Днем Конституції України! Нехай демократичні засади, що були закріплені цим надзвичайно важливим документом стануть реаліями нашого сьогодення, а дух законності прийде до серця кожному громадянину нашої держави. Давайте сподіватися у краще майбутнє та разом створювати нову європейську державу.

Зі святом Вас!

Вітаю усіх українців з державним святом – Днем Конституції України!

Шановні земляки! У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний Закон України — Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій розбудові нашої державності, становленню достатку в кожній сім’ї. Зі святом вас, дорогі земляки!

Вітаю Вас з державним святом – Днем Конституції України! Цей день назавжди увійшов в новітню історію нашого суспільства, а тому нам з Вами залишається тільки сподіватись, що всі задекларовані Конституцією права та свободи поступово будуть нормою життя громадян України.

Щиро вітаю Вас з визначним святом - Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини.

Від усієї душі зичу Вам міцного здоров’я, довгих років життя, миру та благополуччя, звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної України!

Вітаю Вас з державним святом – Днем Конституції України! Світовий досвід свідчить, що найуспішніше розвивається та суспільна система, в якій найбільш повно розкривається творчий потенціал людини. Саме вільна і відповідальна особа є головною рушійною силою сучасної цивілізації, творцем всіх складових суспільних відносин – політичних, економічних, соціальних, правових, етнічних, конфесійних, наукових, культурних. Конституція України 1996 року дала поштовх для продуктивного розвитку усіх галузей національного законодавства та сфер суспільного життя.

Із святом вас, дорогі співвітчизники!

Дозвольте привітати Вас із значною подією: річницею прийняття Конституції України. Відтоді наша держава намагається розвиватися за демократичними принципами, які понад усе цінують право людини на особисте життя, власну думку та свободу дій. Може не все так гарно виглядає у реальному житті як на словах, але давайте вірити у краще майбутнє.

Від щирого серця бажаю успіху та процвітання Вашому бізнесу та міцного здоров'я Вам особисто. Нехай свято демократії відкриває для Вас нові горизонти для розвитку та самовдосконалення.