Ивана Купала 2018: лучшие поздравления с праздником, красивые открытки
В ночь с 6 на 7 июля 2017 украинцы традиционно отмечают праздник Ивана Купала 2018.
В этот день также принято поздравлять друг друга с праздником. Предлагаем вам подборку оригинальных поздравлений в стихах и прозе с Ивана Купала, которые вы можете отправить родным и близким.
На Ивана на Купала
Шлю вам радостный привет.
От души желаю счастья,
Долгих, искрометных лет.
Пусть волшебный день сегодня
Все мечты осуществит.
И Всевышний вас любовью,
Миром, благом наградит.
Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.
Ивана Купала 2018: ритуалы и обряды праздника
Волшебная ночь на Ивана Купала
Таит в себе всяких загадок немало!
Вода, говорят, добавляет здоровья,
Огонь очищает от скверны, злословья!
Пускай благодать в эту ночь снизойдет,
Печаль и нужду за собой уведет!
Живите, любите, друг друга цените,
Сквозь годы любовь свою смело несите!
В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.
В этот день, Иван Купала,
Вам здоровья загадали,
Счастья и любви, успеха,
Все легко решать помехи.
Не пролить чтоб ни слезинки,
Найти в мире "половинку",
Сохранить любовь навеки
С самым близким человеком.
Поздравляю, пусть начнется
Праздник до восхода Солнца.
Пусть сгорят в костре все беды,
Я желаю лишь победы!
Я желаю вам в ночь Купалы, свершения разных чудес. Пусть у всех сбывается то, о чем он долго мечтал. Пускай венки, плывущие по реке, передадут ваши просьбы и молитвы всем святым и в жизни каждого наступит благодать и счастье. Пускай искры праздничного костра разожгут в ваших сердцах любовь, а девичье пение в Купальскую ночь, наполнит душу радостью.
Ивана Купала 2018: традиции и приметы праздника
Пусть на Ивана Купала букет поплывет,
Особой волной его дальше несет.
За тихой, пустынной долиной
Да скучной и серой равниной -
Раздолье, простор и мечта.
А там, может, ждет и судьба.
Всегда где-то рядом она.
Особой желаю судьбы,
Красивой и верной любви,
Рассветов чудесных, закатов.
Удачи большой, необъятной.
Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.
Иванов день - Иван Купала:
Солнцеворот уже к зиме.
В разгаре праздник -
Места мала,
Венки бросают по воде.
Кружится вихрь в хороводе,
Веселью место, играм - час.
Славян всех дружно поздравляем,
Желаем счастья каждый час!
Иван Купала, неси блага,
Пусть будет мир нам и покой.
Пусть лета будет нам не мало,
Пусть дружно встретится с зимой!
Поздравляю с праздником Ивана Купала. Пусть говорят, что найти цветущий папоротник невозможно, ведь такого не бывает, но я желаю, чтобы в твоем сердце всегда, а не только сегодня, цвел ярко и красиво папоротник счастья и любви. Пусть сегодня сбудутся все добрые надежды и путь к мечтам укажут жгучие костры.
Расплетай, невеста, косы,
Выходи простоволосой,
Да венком себя укрась,
Веселись сегодня всласть.
Оставляй, жених, печали,
Возле речки, у причала
Одиночеству не место.
Ждет тебя судьба-невеста.
Вы кружите-ворожите,
Каждым мигом дорожите.
Пусть венки сулят на речке
Обручальные колечки.
Пусть костры трещат-пылают,
Ваши чувства распаляют,
Очищают от невзгод.
Пусть закружит хоровод.
В эту ночь чудес и яви
Цвет свой папоротник явит.
Будет дивного не мало
На Ивана на Купала.