Ивана Купала 2018: лучшие поздравления с праздником, красивые открытки

В этот день также принято поздравлять друг друга с праздником. Предлагаем вам подборку оригинальных поздравлений в стихах и прозе с Ивана Купала, которые вы можете отправить родным и близким.

На Ивана на Купала

Шлю вам радостный привет.

От души желаю счастья,

Долгих, искрометных лет.

Пусть волшебный день сегодня

Все мечты осуществит.

И Всевышний вас любовью,

Миром, благом наградит.

Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.

Волшебная ночь на Ивана Купала

Таит в себе всяких загадок немало!

Вода, говорят, добавляет здоровья,

Огонь очищает от скверны, злословья!

Пускай благодать в эту ночь снизойдет,

Печаль и нужду за собой уведет!

Живите, любите, друг друга цените,

Сквозь годы любовь свою смело несите!

В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

В этот день, Иван Купала,

Вам здоровья загадали,

Счастья и любви, успеха,

Все легко решать помехи.

Не пролить чтоб ни слезинки,

Найти в мире "половинку",

Сохранить любовь навеки

С самым близким человеком.

Поздравляю, пусть начнется

Праздник до восхода Солнца.

Пусть сгорят в костре все беды,

Я желаю лишь победы!

Я желаю вам в ночь Купалы, свершения разных чудес. Пусть у всех сбывается то, о чем он долго мечтал. Пускай венки, плывущие по реке, передадут ваши просьбы и молитвы всем святым и в жизни каждого наступит благодать и счастье. Пускай искры праздничного костра разожгут в ваших сердцах любовь, а девичье пение в Купальскую ночь, наполнит душу радостью.

Пусть на Ивана Купала букет поплывет,

Особой волной его дальше несет.

За тихой, пустынной долиной

Да скучной и серой равниной -

Раздолье, простор и мечта.

А там, может, ждет и судьба.

Всегда где-то рядом она.

Особой желаю судьбы,

Красивой и верной любви,

Рассветов чудесных, закатов.

Удачи большой, необъятной.

Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени. Ивана Купала 2018: история, обряды и традиции праздника Читать полностью

Иванов день - Иван Купала:

Солнцеворот уже к зиме.

В разгаре праздник -

Места мала,

Венки бросают по воде.

Кружится вихрь в хороводе,

Веселью место, играм - час.

Славян всех дружно поздравляем,

Желаем счастья каждый час!

Иван Купала, неси блага,

Пусть будет мир нам и покой.

Пусть лета будет нам не мало,

Пусть дружно встретится с зимой!

Поздравляю с праздником Ивана Купала. Пусть говорят, что найти цветущий папоротник невозможно, ведь такого не бывает, но я желаю, чтобы в твоем сердце всегда, а не только сегодня, цвел ярко и красиво папоротник счастья и любви. Пусть сегодня сбудутся все добрые надежды и путь к мечтам укажут жгучие костры.

Расплетай, невеста, косы,

Выходи простоволосой,

Да венком себя укрась,

Веселись сегодня всласть.

Оставляй, жених, печали,

Возле речки, у причала

Одиночеству не место.

Ждет тебя судьба-невеста.

Вы кружите-ворожите,

Каждым мигом дорожите.

Пусть венки сулят на речке

Обручальные колечки.

Пусть костры трещат-пылают,

Ваши чувства распаляют,

Очищают от невзгод.

Пусть закружит хоровод.

В эту ночь чудес и яви

Цвет свой папоротник явит.

Будет дивного не мало

На Ивана на Купала.