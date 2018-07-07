Как проходит жизнь в прекрасном Непале.

Подборка фотографий повседневной жизни в Непале. Федеративная Демократическая Республика Непал — государство в Гималаях в Южной Азии. Граничит с Индией и Китаем. Столица — город Катманду. Непал расположен между двумя самыми населёнными странами мира. К северу от него находится Тибет — автономный район КНР, а по южной границе, с запада на восток, Непал граничит с индийскими штатами Уттаранчал, Уттар-Прадеш, Бихар, Западная Бенгалия и Сикким. С севера Непал окаймляет Большой Гималайский хребет, который знаменит несколькими вершинами выше 8000 м, среди которых Эверест (8848 м) — самая высокая гора на Земле. Самая низкая точка Непала находится на высоте 70 м над уровнем моря. Более 40 % территории Непала расположено на высоте более 3000 м, так что Непал является самой высокогорной страной мира.