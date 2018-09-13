День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки

Поздравления с Днем программиста в прозе

По случаю профессионального праздника, повелитель мышей, клавиатур и планшетов! Пусть в твоем виртуальном государстве никогда не будет недовольных, бунтов и восстаний, пусть программы и компьютерное "железо" всегда слушаются тебя, и тогда мы, твои реальные пользователи, тоже признаем тебя своим королем!

Поздравляю программистов с их профессиональным праздником: 256-м днем года! Предлагаю поднять бокалы по этому поводу пользуясь таким тостом: "За си, perl, Unix shell, Windows, Гейтса и Intel, за скрипт, за байт, Unicode, Linux и "Hello, World!".

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем программиста! Это праздник делит человечество на такие 10 категории: тех которые понимают двоичную систему счисления, и тех что нет :)

Тебя я поздравляю с важным для тебя и для всех людей днем. Сегодня 256 день года, а это значит, что наступил праздник лучшего в мире программиста, – твой праздник! Желаю тебе всегда расти в профессиональном плане и радовать нас новыми, полезными программами! Пусть у тебя никогда не будет ошибок в антивирусной системе здоровья и пусть миллионными терабайтами к тебе грузится любовь и образуется безграничная сеть счастья!

То, чем ты занимаешься, для "простого смертного" – колдовство в чистом виде. Мы, продвинутые и не очень продвинутые пользователи, лишь пожинаем плоды твоей кропотливой непростой работы. "Проги" выходят из-под твоей клавиатуры, как нетленные романы из-под пера великих писателей! В общем, с Днем программиста тебя! Желаю больших карьерных перспектив и всего самого наилучшего!

Уважаемый коллега! Поздравляем с профессиональным праздником и хотим пожелать тебе еще многие километры программного кода, роста зарплаты в геометрической прогрессии и неисчерпаемых запасов горячего кофе на рабочем месте! С Днем программиста! Мы ценим твой профессионализм и хотим признаться, что без тебя мы словно ноль без единицы в бинарном коде!

Программисты абсолютно уникальные. Их способность трансформировать кофеин и крекеры в программное обеспечение беспрецедентная. Сотрудники крупных компаний часто не замечают программистов на рабочем месте. Возможно, виной всему особый камуфляж в виде клетчатой рубашки. Но добродушные программисты не обижаются – они снисходительны и терпимы до рядовых пользователей. В день программиста пожелаем вам, чтобы для каждой заветной мечты в вашей жизни нашлась рабочая клавиша "Enter", а на все невзгоды и печали "Esc" срабатывало автоматически. Поздравляем!

В 256-й день года желаю тебе исполнения всех заветный мечтаний. Пусть в самое ближайшее время ты напишешь выдающуюся программу которая прославит твое имя, а твое профессиональное мастерство и класс, поднимутся на качественно новый уровень. Также желаю, чтобы в твоей жизни тебя всегда сопровождал трезвый аналитический ум, железная воля к победе и неустанное стремление к самосовершенствованию.

Поздравляю коллег с днем программиста! Чтобы строчки кода лихо писались, а баги в страхе прочь разошлись. А на вашем столе всегда была икра (полезна для работы мозга) и свежее холодное пиво (полезно для настроения).

Мы ежечасно сталкиваемся с плодами труда программиста. Пользуемся компьютером или смартфоном – мы пользуемся тем, что создал программист. Пожалуй, ни одна профессия не охватывает столь широко сферы нашей жизни. И хотя пока еще этот праздник целиком и полностью виртуальный, плоды трудов наших славных программистов весьма и весьма реальны. Поздравляем вас!

Сегодня хочется пожелать всем вам благодарных пользователей, которые уважают клиентов и кода, понятного не только компьютеру, но и людям. Как говорил кто-то из неизвестных авторов, "пишите код, исходя из того, что все программисты, которые будут сопровождать вашу программу, – склонные к насилию психопаты, знающие, где вы живете". Так поднимем же бокалы с пенным напитком на славу байт, килобайт и других терабайт!

Поздравления с Днем программиста в стихах

Не підводить нехай здоров’я,

Щоб пам’ятав всі паролі,

Щоб поїсти не забував,

Спину, ноги розминав.

Пам’ятав, що крім компа,

Стежка, ліс є і ріка,

Шашличок, друзі, вино,

Все на радість нам дано!

Неймовірні програми створюєш ти,

Ти без проблем досягаєш поставленої мети,

Без програм нам обійтися ніяк не можна,

Ти просто геній, справжня зірка.

Ми тобі бажаємо щастя і удачі,

І гідної зарплати в додачу,

Професійні вершини підкорюй,

Будь оптимістом, ніколи не сумуй.

Грізний жрець машинних кодів,

До захмарних висот

Він дістане, і по ходу

У цифру все переведе.

У цій справі він несамовитий,

Навіть стримувати пора ...

Загалом, так: з Днем програміста!

Enter! Тобто, тьху, ура!

Хакер, юзер, програміст –

За комп'ютером артист!

Творить лихі речі,

Не зрозумієш його, хоч трісни!

Він з програмами на "ти",

А якщо щось з процесором трапиться –

Кожен в гості до нього мчить.

Він вирішить будь-яке питання,

Геніальний мега-мозок!

У століття високих технологій

Без програм не обійтися,

Програмісти щодня

Легше роблять нам життя!

Ми хочемо вас всіх привітати

З цим святом, друзі,

Ми вам дуже вдячні,

Нам без вас вже не можна!

Пиши, пиши свої програми!

І клаву бий із завзятістю дятла,

І будь затребуваним на ринку праці,

І за труди зростає нехай плата!

А головне – завжди будь щасливий,

Любові великий тобі в реалі!

Пароль постав з палкої пристрасті,

Щоб конкуренти не зламали!