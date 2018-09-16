День отца 2018: красивые поздравления в стихах для любимых родителей
День отца 2018 в Украине традиционно празднуют в третье воскресенье первого месяца осени – в этом году это 16 сентября.
День отца в Украине пока не имеет официально определенной даты, но в большинстве стран мира его отмечают в третье воскресенье июня или в третье воскресенье сентября. Хоть это и не государственный праздник, но его отмечают все украинцы. Традиции празднования Дня отца различаются в каждой стране. Но есть кое-что неизменное – это поздравление для родителей, открытки и подарки, которые дарят в этот день. Передать словами любовь и благодарность отцу – невероятно трудно, ведь эти чувства трудно описать.
Вот папин день и наступил.
Хочу, чтоб радость он дарил,
Добра, здоровья на года,
Любви взаимной навсегда.
И чтоб печали не касались,
Друзья надежными остались,
Удачи, счастья без конца.
Любимый папа, с Днем отца!
Ты отец — глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С днем отца, тебя родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
День отца — это радостный праздник
Самых лучших, отважных мужчин.
Всех отцов тороплюсь я поздравить
С этим праздником очень большим.
Быть отцом — непростая задача,
Быть ответственным нужно всегда.
Быть отцом — это многое значит,
Это значит любовь на года.
Пусть вас дети всегда уважают,
Дорогие мужчины, отцы.
Пусть вас небо от бед охраняет,
От печали, невзгод, седины.
Будьте счастливы, вечно здоровы
И согреты любовью родных.
Пусть ваш мир озарится любовью.
Будет радостным каждый ваш миг.
Поздравляю с Днем отца
Искренне и нежно!
Солнца, счастья — без конца,
Веры и надежды.
Хорошо себя веди,
Будь примером детям.
Папа, ты такой один —
Лучший на планете!
Ты самый сильный, самый умный,
И самый добрый, наконец!
Тебя люблю просто безумно,
И я горжусь тобой, отец!
Желаю крепкого здоровья,
Всегда будь номером один!
Я говорю тебе с любовью:
Ты, папа, лучший из мужчин!
С днем отца, любимый папа,
Поздравляю, дорогой,
Я за все скажу спасибо,
Друг, помощник мой родной.
Будь здоров всегда, папуля,
Не серчай, коль повод дан,
Очень ведь тебя люблю я.
Твой совет — мой талисман.