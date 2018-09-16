День отца 2018: красивые поздравления в стихах для любимых родителей

День отца в Украине пока не имеет официально определенной даты, но в большинстве стран мира его отмечают в третье воскресенье июня или в третье воскресенье сентября. Хоть это и не государственный праздник, но его отмечают все украинцы. Традиции празднования Дня отца различаются в каждой стране. Но есть кое-что неизменное – это поздравление для родителей, открытки и подарки, которые дарят в этот день. Передать словами любовь и благодарность отцу – невероятно трудно, ведь эти чувства трудно описать.

Вот папин день и наступил.

Хочу, чтоб радость он дарил,

Добра, здоровья на года,

Любви взаимной навсегда.

И чтоб печали не касались,

Друзья надежными остались,

Удачи, счастья без конца.

Любимый папа, с Днем отца!

Ты отец — глава семьи,

Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,

Мамин ты телохранитель.

С днем отца, тебя родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

День отца — это радостный праздник

Самых лучших, отважных мужчин.

Всех отцов тороплюсь я поздравить

С этим праздником очень большим.

Быть отцом — непростая задача,

Быть ответственным нужно всегда.

Быть отцом — это многое значит,

Это значит любовь на года.

Пусть вас дети всегда уважают,

Дорогие мужчины, отцы.

Пусть вас небо от бед охраняет,

От печали, невзгод, седины.

Будьте счастливы, вечно здоровы

И согреты любовью родных.

Пусть ваш мир озарится любовью.

Будет радостным каждый ваш миг.

Поздравляю с Днем отца

Искренне и нежно!

Солнца, счастья — без конца,

Веры и надежды.

Хорошо себя веди,

Будь примером детям.

Папа, ты такой один —

Лучший на планете!

Ты самый сильный, самый умный,

И самый добрый, наконец!

Тебя люблю просто безумно,

И я горжусь тобой, отец!

Желаю крепкого здоровья,

Всегда будь номером один!

Я говорю тебе с любовью:

Ты, папа, лучший из мужчин!

С днем отца, любимый папа,

Поздравляю, дорогой,

Я за все скажу спасибо,

Друг, помощник мой родной.

Будь здоров всегда, папуля,

Не серчай, коль повод дан,

Очень ведь тебя люблю я.

Твой совет — мой талисман.