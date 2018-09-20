С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
21 сентября отмечается великий двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Сегодня, 21 сентября, весь православный мир отмечает один из главнейших праздников в году – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день верующие спешат на праздничные богослужения, которые проходят во всех церквях.
Праздник ежегодно приходится на одну и ту же дату – 21 сентября. В этот светлый день принято поздравлять друг друга, желать мира, добра, счастья. Предлагаем ознакомиться с подборкой поздравлений к празднику Рождества Пресвятой Богородицы.
Красивые поздравления с праздником
Поздравляем с Рождеством Пресвятой Богородицы. Пусть чистота и свет этого праздника наполняют вашу душу благодатью, а вера будет искренней и крепкой. И тогда в вашей жизни непременно будут случаться настоящие чудеса.
С Рождеством Пресвятой Богородицы,
Пусть она будет вечно с тобой,
Пусть печали и горести скроются,
А в душе воцарится любовь.
Пусть хранит тебя Божия Матерь,
И здоровья всегда придает,
Пусть покроет теплом благодати,
Жизнь даря без забот и хлопот!
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сегодня тебя.
Пусть будут здоровье и силы,
Пусть счастлива будет семья.
Хранит пусть Царица Небесная
От бед и уныния, от ссор.
Пусть светом наполнен лишь будет
Прекрасный, достойный твой дом.
С Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы молитвы к Богу были услышаны, чтобы каждый день случалось чудо, чтобы Господь протянул руку помощи в минуту тягот, а Ангел стоял за твоим плечом в моменты радостей.
Сияньем небо озарилось —
В этот день Богородица родилась!
С праздником всех поздравляем,
Мира, здравия желаем.
С образом ее живем,
Веру в сердце мы несем.
Наши души береги,
Нас спаси и сохрани!
Пресвятая Матерь Божья родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, света, добра и чистых помыслов желаем каждому христианину!
Рожденная, чтоб нести нам спасение,
Рождение ее не изгинет в забвении,
Она бережет наши семьи и близких
Вера и есть наш смысл жизни.
Поздравляем с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть чистота и свет этого праздника наполняют вашу душу благодатью, а вера будет искренней и крепкой. И тогда в вашей жизни непременно будут случаться настоящие чудеса.
С праздником рождения Пресвятой Богородицы поздравляем всех христиан! Пусть снизойдет до вас любовь, счастье, добро и радость. Пусть Дева Мария поможет во всех начинаниях, а сердца будут исполнены чистой веры.
Сегодня светлый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Искренне поздравляю и желаю легкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.
Поздравляю с Великим праздником, с Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю всегда помнить о вере, о Боге, о нравственных ценностях, которые определяют человеческую сущность и поддерживают человека. Пусть жизнь будет благополучной, а бытие пребывает в мире. И да поможет нам всем Господь, и преобразятся души наши!
Пресвятая Матерь Божья родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, света, добра и чистых помыслов желаем каждому христианину!
Рождество сегодня необычное –
Праздник Богородицы святой!
Пусть удачи ваши будут личными,
Радость не обходит стороной.
Пусть молитвы будут все услышаны,
Пусть любовь наполнит сердце вдруг!
Верьте в чудо, верьте в силы высшие!
И в тепло святых волшебных рук!
Благословенны небеса
И дарят людям чудеса!
Ведь по земле весть разнеслась –
Мария Дева родилась!
Сердца желаю вам открыть,
В них счастье поскорей впустить,
И чудеса пусть в жизнь придут,
И вам удачу принесут!
В день Рождества Богородицы
Чудо случится пускай.
Сердце пусть счастьем наполнится,
Будет в душе Вашей рай.
Пусть ни болезни, ни горести
Вас никогда не найдут.
Будут хорошими новости,
Радость лишь годы несут.
Тебя я поздравляю с Рождеством,
И в праздник Богородицы святой,
Мой друг, пускай наполнится твой дом
Удачей, радостью и теплотой!
Пускай не покидает доброта,
Всегда улыбка будет на устах,
Хорошая сбывается мечта,
Пусть счастье расцветает на глазах!