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С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки

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С Рождеством Пресвятой Богородицы
22:45 Сегодня Телеграф

21 сентября отмечается великий двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Сегодня, 21 сентября, весь православный мир отмечает один из главнейших праздников в году – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день верующие спешат на праздничные богослужения, которые проходят во всех церквях.

Праздник ежегодно приходится на одну и ту же дату – 21 сентября. В этот светлый день принято поздравлять друг друга, желать мира, добра, счастья. Предлагаем ознакомиться с подборкой поздравлений к празднику Рождества Пресвятой Богородицы.

Красивые поздравления с праздником 

Поздравляем с Рождеством Пресвятой Богородицы. Пусть чистота и свет этого праздника наполняют вашу душу благодатью, а вера будет искренней и крепкой. И тогда в вашей жизни непременно будут случаться настоящие чудеса.

С Рождеством Пресвятой Богородицы,

Пусть она будет вечно с тобой,

Пусть печали и горести скроются,

А в душе воцарится любовь.

Пусть хранит тебя Божия Матерь,

И здоровья всегда придает,

Пусть покроет теплом благодати,

Жизнь даря без забот и хлопот!

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю сегодня тебя.

Пусть будут здоровье и силы,

Пусть счастлива будет семья.

Хранит пусть Царица Небесная

От бед и уныния, от ссор.

Пусть светом наполнен лишь будет

Прекрасный, достойный твой дом.

С Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы молитвы к Богу были услышаны, чтобы каждый день случалось чудо, чтобы Господь протянул руку помощи в минуту тягот, а Ангел стоял за твоим плечом в моменты радостей.

Сияньем небо озарилось —

В этот день Богородица родилась!

С праздником всех поздравляем,

Мира, здравия желаем.

С образом ее живем,

Веру в сердце мы несем.

Наши души береги,

Нас спаси и сохрани!

Пресвятая Матерь Божья родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, света, добра и чистых помыслов желаем каждому христианину!

Рожденная, чтоб нести нам спасение,

Рождение ее не изгинет в забвении,

Она бережет наши семьи и близких

Вера и есть наш смысл жизни.

Поздравляем с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть чистота и свет этого праздника наполняют вашу душу благодатью, а вера будет искренней и крепкой. И тогда в вашей жизни непременно будут случаться настоящие чудеса.

С праздником рождения Пресвятой Богородицы поздравляем всех христиан! Пусть снизойдет до вас любовь, счастье, добро и радость. Пусть Дева Мария поможет во всех начинаниях, а сердца будут исполнены чистой веры. 

Сегодня светлый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Искренне поздравляю и желаю легкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.

Поздравляю с Великим праздником, с Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю всегда помнить о вере, о Боге, о нравственных ценностях, которые определяют человеческую сущность и поддерживают человека. Пусть жизнь будет благополучной, а бытие пребывает в мире. И да поможет нам всем Господь, и преобразятся души наши!

Пресвятая Матерь Божья родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, света, добра и чистых помыслов желаем каждому христианину!

Рождество сегодня необычное –

Праздник Богородицы святой!

Пусть удачи ваши будут личными,

Радость не обходит стороной.

Пусть молитвы будут все услышаны,

Пусть любовь наполнит сердце вдруг!

Верьте в чудо, верьте в силы высшие!

И в тепло святых волшебных рук!

Благословенны небеса

И дарят людям чудеса!

Ведь по земле весть разнеслась –

Мария Дева родилась!

Сердца желаю вам открыть,

В них счастье поскорей впустить,

И чудеса пусть в жизнь придут,

И вам удачу принесут!

В день Рождества Богородицы

Чудо случится пускай.

Сердце пусть счастьем наполнится,

Будет в душе Вашей рай.

Пусть ни болезни, ни горести

Вас никогда не найдут.

Будут хорошими новости,

Радость лишь годы несут.

Тебя я поздравляю с Рождеством,

И в праздник Богородицы святой,

Мой друг, пускай наполнится твой дом

Удачей, радостью и теплотой!

Пускай не покидает доброта,

Всегда улыбка будет на устах,

Хорошая сбывается мечта,

Пусть счастье расцветает на глазах!

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