Фотографии Японии, в которых скрывается вся тайна этой страны.

Фотографии Японии, в которых скрывается вся тайна этой страны. На фотографиях Шона Лотмана Япония кажется ещё более таинственной благодаря необычной манере снимков, нестандартному ракурсу и оригинальной цветовой палитре. Фотограф показал, как он ощущает себя в Стране восходящего солнца, как он видит её. Несмотря на то, сколько времени там пробыл Шон, как много друзей там встретил, он всегда остается чужеземцем. Психоделические фотографии наполнены восхищением, удивлением и интересом, которые испытал автор после знакомства с этой страной. Шон Лотман родился в Лос-Анджелесе, но сейчас проживает в Киото. О своей жизни в Японии он даже выпустил фотокнигу под названием «Sunlanders». Таких снимков не найти в путеводителе или туристических афишах, это скорее мироощущение и восприятие окружающей реальности, красивой, привлекательной и неизведанной. Никакого фотошопа, лишь пленка и камера. Проявкой и печатью снимков Шон занимается самостоятельно. Для фотографа важен не только процесс съемки, но и создание снимка в студии, до получения готового результата на бумаге.