День Независимости Украины

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Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
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7 октября - День учителя 2018 в Украине

Прикольные поздравления с Днем учителя: смс, открытки, стихи

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День учителя в Украине
12:13 Сегодня Телеграф

Сегодня, 7 октября украинцы отмечают День учителя в Украине.

В 2018 году профессиональный праздник работников сферы образования отмечают 7 октября. 

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Эта дата традиционно выпадает на первое воскресенье месяца. Официально дата была учреждена специальным Указом Президента Украины в 1994 году. Однако в учебных заведениях принято поздравлять учителей в преддверии праздника - то есть до выходных.

На сегодняшний день в Украине, по официальным данным, около 440 тысяч учителей. При этом 85 процентов их них являются женщинами, и только 15 процентов - мужчинами.

В этот день все учителя Украины ждут поздравлений от своих учеников. А вы уже поздравили своего учителя с праздником?

День учителя 2018: красивые поздравления в стихах

Короткие поздравления в СМС:

Пускай в осенний день прохладный

Вам станет на душе тепло

От поздравлений и объятий

Своих родных учеников.

С Днем учителя осенним,

Полным солнца, теплоты.

Пусть наполнится вдруг сердце

Чувством счастья, доброты.

 

Учитель, счастья вам большого,

Мирного неба голубого.

Здоровья, творчества и сил,

Чтоб труд вам радость приносил.

 

С днем учителя поздравить

Разрешите вас сейчас.

Вам желаю сил, терпения

Воспитать ваш буйный класс.

В День учителя желаем

Мудрых лет прожить вам век,

Счастья и любви без края,

Чтоб дарить ребятам свет.

Пожелаем вам с любовью

Сил и крепкого здоровья,

Чтоб учительский запал

Ваш с годами не пропал.

С Днем учителя поздравить —

Честь сегодня для меня.

Педагог вы первоклассный.

Счастья вам, любви, добра!

С вашим днем, учителя,

Мы вас поздравляем.

Счастья, сил вам и добра

Очень вам желаем.

Поздравления в стихах:

Мы благодарны Вам

За помощь, что оказана.

За теплоту сердец,

Душевный непокой.

За те прекрасные слова,

Что были Вами сказаны.

Мы благодарны Вам,

И вам - поклон земной!

 

Кто нас учит?

Кто нас мучит?

Кто нам знания дает?

Это школьный наш учитель -

Удивительный народ.

С Вами ясно и светло,

На душе всегда тепло.

И простите, если в срок

Был не выучен урок.

От души мы поздравляем

Наших всех учителей

И здоровья всем желаем

От проказников детей!

 

Быть педагогом – это нелегко,

И всех затрат душевных не измерить.

Не всем дано любить учеников,

Переживать за них, в успех их верить.

А вы учитель именно такой.

Мы от души сегодня поздравляем,

Любви и благодарности людской,

Успехов и здоровья вам желаем!

 

Учитель — это навсегда,

Диагноз не простой!

Учить всегда, повсюду всех,

И даже в выходной!

Так важно знания отдать,

Тому, кому нужны,

Людей хороших воспитать

На благо всей страны!

Пусть в праздник поздравляют вас,

Коллеги и друзья!

Приятно дети удивят,

И день пройдёт не зря!

 

Долгота и широта

Роли не играет,

В этот день учителей

Весь мир поздравляет.

Поздравления примите

Вы наши сердечные,

Вы по всей планете сеете

Доброе и вечное.

Вам желаю от души

Сил мы и терпения,

Чтобы в рост посевы шли

На ниве обучения.

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