Прикольные поздравления с Днем учителя: смс, открытки, стихи
Сегодня, 7 октября украинцы отмечают День учителя в Украине.
В 2018 году профессиональный праздник работников сферы образования отмечают 7 октября.
День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
Эта дата традиционно выпадает на первое воскресенье месяца. Официально дата была учреждена специальным Указом Президента Украины в 1994 году. Однако в учебных заведениях принято поздравлять учителей в преддверии праздника - то есть до выходных.
На сегодняшний день в Украине, по официальным данным, около 440 тысяч учителей. При этом 85 процентов их них являются женщинами, и только 15 процентов - мужчинами.
В этот день все учителя Украины ждут поздравлений от своих учеников. А вы уже поздравили своего учителя с праздником?
День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
Короткие поздравления в СМС:
Пускай в осенний день прохладный
Вам станет на душе тепло
От поздравлений и объятий
Своих родных учеников.
С Днем учителя осенним,
Полным солнца, теплоты.
Пусть наполнится вдруг сердце
Чувством счастья, доброты.
Учитель, счастья вам большого,
Мирного неба голубого.
Здоровья, творчества и сил,
Чтоб труд вам радость приносил.
С днем учителя поздравить
Разрешите вас сейчас.
Вам желаю сил, терпения
Воспитать ваш буйный класс.
В День учителя желаем
Мудрых лет прожить вам век,
Счастья и любви без края,
Чтоб дарить ребятам свет.
Пожелаем вам с любовью
Сил и крепкого здоровья,
Чтоб учительский запал
Ваш с годами не пропал.
С Днем учителя поздравить —
Честь сегодня для меня.
Педагог вы первоклассный.
Счастья вам, любви, добра!
С вашим днем, учителя,
Мы вас поздравляем.
Счастья, сил вам и добра
Очень вам желаем.
Поздравления в стихах:
Мы благодарны Вам
За помощь, что оказана.
За теплоту сердец,
Душевный непокой.
За те прекрасные слова,
Что были Вами сказаны.
Мы благодарны Вам,
И вам - поклон земной!
Кто нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель -
Удивительный народ.
С Вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.
И простите, если в срок
Был не выучен урок.
От души мы поздравляем
Наших всех учителей
И здоровья всем желаем
От проказников детей!
Быть педагогом – это нелегко,
И всех затрат душевных не измерить.
Не всем дано любить учеников,
Переживать за них, в успех их верить.
А вы учитель именно такой.
Мы от души сегодня поздравляем,
Любви и благодарности людской,
Успехов и здоровья вам желаем!
Учитель — это навсегда,
Диагноз не простой!
Учить всегда, повсюду всех,
И даже в выходной!
Так важно знания отдать,
Тому, кому нужны,
Людей хороших воспитать
На благо всей страны!
Пусть в праздник поздравляют вас,
Коллеги и друзья!
Приятно дети удивят,
И день пройдёт не зря!
Долгота и широта
Роли не играет,
В этот день учителей
Весь мир поздравляет.
Поздравления примите
Вы наши сердечные,
Вы по всей планете сеете
Доброе и вечное.
Вам желаю от души
Сил мы и терпения,
Чтобы в рост посевы шли
На ниве обучения.