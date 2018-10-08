Поздравления с Днем юриста 2018: пожелания в стихах, прикольные открытки

Этот праздник появился в календаре Украины 16 сентября 1997 года по указу президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины и Союза адвокатов Украины.

В Украине день юриста,

Это праздник добрый, чистый,

Им желаем жить до ста,

Без ущерба и вреда,

Здоровье пусть крепнет,

богатство растет,

Радость не меркнет,

тоска не придет.

Поздравляем вас, юристы!

Вам желаем мы удачи,

Чтоб справлялись вы с задачей,

Чтоб и дома, и в суде,

Были вы на высоте.

Чтобы вас всегда любили,

И достойно оценили,

Чтобы счастье вас нашло

И налево не ушло!

Профессия юриста многогранна,

Юрисконсульт, судья, адвокат.

С Днем юриста тебя поздравляем,

Пусть больше будет денег и наград!

Работа пусть приносит удовольствие,

И больше будет интересных дел,

Радости тебе, пусть в твоей жизни

Все будет так, как в детстве ты хотел!

Холодный разум и расчет

Практичный, здравый, без корысти,

И точный грамотный подход -

Ведь это все о вас, юристы!

И, поздравляя с этим днем,

Побед блистательных желаем,

Хвалу и честь вам воздаем,

От вас - успехов ожидаем!

Ты - юрист, и это значит,

Что сегодня праздник твой!

Пожелать хочу удачи,

Приумножить опыт свой,

И клиентов постоянных,

Множество удачных дел,

Исполнения желаний,

Чтоб сбывалось, что хотел!

Всех юридических моментов

Обязан ты каноны знать,

В работе - не до сантиментов, -

Ты должен сделки оформлять.

И посему тебе желаем

Почаще все же отдыхать,

Мы с днем юриста поздравляем,

Желаем дальше процветать!

Нет повода сегодня к возраженью!

Юрист на фирме - главный человек!

Его вердикт - не подлежит сомненью,

Его решенье - это наш успех!

Так выпьем же за Вас, друзья юристы

Бокал вина мы в этот чудный день!

С Фемидой Вы близки, иль были близки,

А значит, нет нужды доход нам прятать в тень!

Сегодня всех юристов день,

Служителей Фемиды.

Пусть обойдут вас стороной

Несчастья и обиды.

Пусть будут легкими дела,

И пусть закон, всему глава,

Убережет вас от всего -

Людей, что берегут его.

Пускай и новый день и год

Удачу, радость лишь несет.