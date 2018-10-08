Поздравления с Днем юриста 2018: пожелания в стихах, прикольные открытки
8 октября в Украине отмечается День юриста.
Этот праздник появился в календаре Украины 16 сентября 1997 года по указу президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины и Союза адвокатов Украины.
В Украине день юриста,
Это праздник добрый, чистый,
Им желаем жить до ста,
Без ущерба и вреда,
Здоровье пусть крепнет,
богатство растет,
Радость не меркнет,
тоска не придет.
Поздравляем вас, юристы!
Вам желаем мы удачи,
Чтоб справлялись вы с задачей,
Чтоб и дома, и в суде,
Были вы на высоте.
Чтобы вас всегда любили,
И достойно оценили,
Чтобы счастье вас нашло
И налево не ушло!
Профессия юриста многогранна,
Юрисконсульт, судья, адвокат.
С Днем юриста тебя поздравляем,
Пусть больше будет денег и наград!
Работа пусть приносит удовольствие,
И больше будет интересных дел,
Радости тебе, пусть в твоей жизни
Все будет так, как в детстве ты хотел!
Холодный разум и расчет
Практичный, здравый, без корысти,
И точный грамотный подход -
Ведь это все о вас, юристы!
И, поздравляя с этим днем,
Побед блистательных желаем,
Хвалу и честь вам воздаем,
От вас - успехов ожидаем!
Ты - юрист, и это значит,
Что сегодня праздник твой!
Пожелать хочу удачи,
Приумножить опыт свой,
И клиентов постоянных,
Множество удачных дел,
Исполнения желаний,
Чтоб сбывалось, что хотел!
Всех юридических моментов
Обязан ты каноны знать,
В работе - не до сантиментов, -
Ты должен сделки оформлять.
И посему тебе желаем
Почаще все же отдыхать,
Мы с днем юриста поздравляем,
Желаем дальше процветать!
Нет повода сегодня к возраженью!
Юрист на фирме - главный человек!
Его вердикт - не подлежит сомненью,
Его решенье - это наш успех!
Так выпьем же за Вас, друзья юристы
Бокал вина мы в этот чудный день!
С Фемидой Вы близки, иль были близки,
А значит, нет нужды доход нам прятать в тень!
Сегодня всех юристов день,
Служителей Фемиды.
Пусть обойдут вас стороной
Несчастья и обиды.
Пусть будут легкими дела,
И пусть закон, всему глава,
Убережет вас от всего -
Людей, что берегут его.
Пускай и новый день и год
Удачу, радость лишь несет.