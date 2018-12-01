Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки

Сегодня, 1 декабря - первый день зимы не всегда несет в себе долгожданный снежок и холода. Однако все уже давно привыкли, что первый день зимы — это радость, ожидание чуда и волшебства.
Будут горки и катки,
Трассы видов разных,
И откроются лотки
Торговать на праздник!
Поздравляю с первым днем
Зимнего веселья!
Скоро из фольги дождем
Мы украсим ели!
Засыпая листьев позолоту,
Заметая улицы, дома,
Принялась усердно за работу
С полным правом Зимушка – Зима!
Летит снежинкой поздравленье
С прекрасным, первым днём зимы!
Сегодня - супернастроенья
Всем от души желаем мы!
Поздравляю с приходом зимы.
Снова можно сосульку лизнуть,
Погрузиться в азарт кутерьмы,
Деду Морозу желанье шепнуть.
Снова грянет вечерний салют,
Снова белая магия снега,
И каток непременно зальют,
Чтобы лед покоряли с разбега.
Поздравляю тебя с зимою!
С этой снежной порою года!
Когда с искренней чистотою
В белом платье поет природа!
Пусть зима принесет тебе счастье!
И укроет от горя снегами!
Пусть на улице будет ненастье –
А душа светит солнца лучами!
Серебряных снежинок
Небесное круженье…
Морозный чистый воздух…
И в звоне синевы
Почувствуйте загадку,
Волшебное волненье…
С Днем Окончанья Осени
И Первым Днем Зимы!
Нам долго не видать тепла,
Не скоро с летом миг свиданья,
И хоть природа спит пока,
В зиме – свое очарование.
Сегодня первый день зимы,
Снежинки в воздухе кружатся,
И высыпав во все дворы
Детишки радостно резвятся!
Желаем в зимнюю пору,
Прогнать осеннюю хандру!
Пусть снежной сказки вдохновение
Вам улучшает настроение!
Пусть за окном метель и вьюга
Зимы день первый отмечают.
Влюбленные они друг в друга,
Снежками весело играют.
Мы вам желаем, пусть снега
Вашу любовь не заметают.
Пусть в стужу, злые холода
Она вам душу согревает.
Снег пушистым покрывалом
Запорошил все дома,
И вокруг все белым стало.
На дворе опять зима.
Закружила снежной крошкой
И укрыла серебром
Все деревья и дорожки.
С первым снегом! С зимним днем!
Декабрь в свои права вступает,
Неся с собою холода,
Тебе пусть ветер не мешает,
В душе всегда цветет весна.
Ведь скоро снег покроет землю,
Крыши домов, поля, холмы,
И тучами затянет небо…
Тебя же - с первым днем зимы!
СМС-поздравления
Зима стучит тебе в окно,
И нам теперь не все равно,
Что будет ближе день зимы,
Мы ждем с улыбкой эти дни.
Я жду мороз и жду метель,
Я жду, когда придет в постель,
Морозный вечер, мой родной,
Пусть будет он всегда с тобой.
Первый день примчится вскоре,
И морозная зима,
Инеем покроет кожу,
Снегом обернет тебя.
Осень ушла и в преддверии зимы,
Мы вновь считаем заветные дни,
Я пожелаю тебе не скучать,
И в эту зиму отлично гулять.
Декабрь в гости заглянул,
И все, как будто в первый раз,
Желаю, чтоб морозный гул,
Привел опять тебя в экстаз.