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Суббота, 01.12.2018
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Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки
Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки

Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки

Смотрите фото (15)
Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки
12:52 Сегодня Телеграф

Сегодня, 1 декабря люди отмечают первый день зимы. Посмеши поздравить близких и родных с этим праздником.

Сегодня, 1 декабря - первый день зимы не всегда несет в себе долгожданный снежок и холода. Однако все уже давно привыкли, что первый день зимы — это радость, ожидание чуда и волшебства.

Новый год 2019: лучшие примеры, как украсить свой дом к празднику

Будут горки и катки,

Трассы видов разных,

И откроются лотки

Торговать на праздник!

Поздравляю с первым днем

Зимнего веселья!

Скоро из фольги дождем

Мы украсим ели!

Год Желтой Земляной Свиньи 2019: что можно и нельзя ставить на новогодний стол

Засыпая листьев позолоту,

Заметая улицы, дома,

Принялась усердно за работу

С полным правом Зимушка – Зима!

Летит снежинкой поздравленье

С прекрасным, первым днём зимы!

Сегодня - супернастроенья

Всем от души желаем мы!

Новый год 2019: как украсить праздничную елку в год свиньи

Поздравляю с приходом зимы.

Снова можно сосульку лизнуть,

Погрузиться в азарт кутерьмы,

Деду Морозу желанье шепнуть.

Снова грянет вечерний салют,

Снова белая магия снега,

И каток непременно зальют,

Чтобы лед покоряли с разбега.

Новый год 2019: идеи стильных причесок для праздника

Поздравляю тебя с зимою!

С этой снежной порою года!

Когда с искренней чистотою

В белом платье поет природа!

Пусть зима принесет тебе счастье!

И укроет от горя снегами!

Пусть на улице будет ненастье –

А душа светит солнца лучами!

Как украсить дом на Новый год 2019: главные цвета и атрибуты

Серебряных снежинок

Небесное круженье…

Морозный чистый воздух…

И в звоне синевы

Почувствуйте загадку,

Волшебное волненье…

С Днем Окончанья Осени

И Первым Днем Зимы!

Что подарить на Новый год 2019: совет астролога и нумеролога

Нам долго не видать тепла,

Не скоро с летом миг свиданья,

И хоть природа спит пока,

В зиме – свое очарование.

Сегодня первый день зимы,

Снежинки в воздухе кружатся,

И высыпав во все дворы

Детишки радостно резвятся!

Желаем в зимнюю пору,

Прогнать осеннюю хандру!

Пусть снежной сказки вдохновение

Вам улучшает настроение!

Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе в год Свиньи

Пусть за окном метель и вьюга

Зимы день первый отмечают.

Влюбленные они друг в друга,

Снежками весело играют.

Мы вам желаем, пусть снега

Вашу любовь не заметают.

Пусть в стужу, злые холода

Она вам душу согревает.

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Снег пушистым покрывалом

Запорошил все дома,

И вокруг все белым стало.

На дворе опять зима.

Закружила снежной крошкой

И укрыла серебром

Все деревья и дорожки.

С первым снегом! С зимним днем!

Что подарить на Новый 2019 год по знакам Зодиака

Декабрь в свои права вступает,

Неся с собою холода,

Тебе пусть ветер не мешает,

В душе всегда цветет весна.

Ведь скоро снег покроет землю,

Крыши домов, поля, холмы,

И тучами затянет небо…

Тебя же - с первым днем зимы!

СМС-поздравления 

Зима стучит тебе в окно,

И нам теперь не все равно,

Что будет ближе день зимы,

Мы ждем с улыбкой эти дни.

Я жду мороз и жду метель,

Я жду, когда придет в постель,

Морозный вечер, мой родной,

Пусть будет он всегда с тобой.

Первый день примчится вскоре,

И морозная зима,

Инеем покроет кожу,

Снегом обернет тебя.

Осень ушла и в преддверии зимы,

Мы вновь считаем заветные дни,

Я пожелаю тебе не скучать,

И в эту зиму отлично гулять.

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Декабрь в гости заглянул,

И все, как будто в первый раз,

Желаю, чтоб морозный гул,

Привел опять тебя в экстаз.

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