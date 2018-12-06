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Четверг, 06.12.2018
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С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки

С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки

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С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
08:09 Сегодня Телеграф

Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.

Этот праздник отмечается ежегодно 6 декабря - в день принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины". Вооруженные Силы Украины состоят из Сухопутных, Военно-Морских и Воздушных Сил. Каждая из этих частей имеет "свой" профессиональный день, поэтому День Вооруженных Сил Украины выполняет особую функцию - своеобразное объединение всех военнослужащих страны. Здесь вы найдете универсальные и адресные поздравления на, написанные в прозе и стихах, а также замечательные открытки.

Поздравляем вас, мужчины,

В День военных Украины.

Вы защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег, и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до 100... и не иначе.

В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

Добрый и ласковый, нежный и сильный,

Умный и смелый, веселый, умелый,

Заботливый, честный, неповторимый,

Будь же всегда моим самым любимым.

Искренне я от души поздравляю.

Счастья, удачи тебе я желаю.

Пусть все сбываются в жизни мечты,

Милым, хорошим всегда будешь ты.

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

Україна — могутня країна,

Та потрібна і їй охорона,

Щоби мова цвіла солов’їна,

Щоби горя не знали до скону.

Мужні, сильні, ми дякуєм вам

За безхмарнеє небо над нами.

Ми бажаєм, щоб сизим рокам

Прибігати до вас лиш з зорями.

Хай сміються ясні небеса,

Хай все буде, як ви би хотіли.

Довге буде життя, як коса,

Що раніше дівчата носили.

Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных Сил запомнится как самый солнечный и радостный в году!

Всех украинцев поздравляем

С днем Вооруженных Сил,

Отваги, мужества желаем,

Всем тем, кто Родину любил,

Желаем мира и спокойствия,

Богатой, сытой жизни,

К мечтам чтоб не было препятствия,

И стороною обходили все болезни,

Чтобы здоровье не шалило,

Достаток чтобы был всегда,

Фортуна чтобы вас любила,

Не отворачивалась никогда!

Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты — настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.

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Все по теме:

Праздник, Фото, Стихи, Поздравления, Открытки, 6 декабря, Проза, С Днем Вооруженных Сил Украины, День Вооруженных Сил Украины 2018.
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