С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки

Этот праздник отмечается ежегодно 6 декабря - в день принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины". Вооруженные Силы Украины состоят из Сухопутных, Военно-Морских и Воздушных Сил. Каждая из этих частей имеет "свой" профессиональный день, поэтому День Вооруженных Сил Украины выполняет особую функцию - своеобразное объединение всех военнослужащих страны. Здесь вы найдете универсальные и адресные поздравления на, написанные в прозе и стихах, а также замечательные открытки.
Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до 100... и не иначе.
В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.
Добрый и ласковый, нежный и сильный,
Умный и смелый, веселый, умелый,
Заботливый, честный, неповторимый,
Будь же всегда моим самым любимым.
Искренне я от души поздравляю.
Счастья, удачи тебе я желаю.
Пусть все сбываются в жизни мечты,
Милым, хорошим всегда будешь ты.
Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
Україна — могутня країна,
Та потрібна і їй охорона,
Щоби мова цвіла солов’їна,
Щоби горя не знали до скону.
Мужні, сильні, ми дякуєм вам
За безхмарнеє небо над нами.
Ми бажаєм, щоб сизим рокам
Прибігати до вас лиш з зорями.
Хай сміються ясні небеса,
Хай все буде, як ви би хотіли.
Довге буде життя, як коса,
Що раніше дівчата носили.
Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных Сил запомнится как самый солнечный и радостный в году!
Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных Сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,
Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,
Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!
Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты — настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.