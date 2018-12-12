День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках

13 декабря отмечают День святого Андрея Первозванного 2018.

Апостол Андрей, чей день православие отмечает 13 декабря, славился своей целомудренностью и стремлением к служению Богу с самых младых лет. Сначала он последовал за пророком Иоанном Крестителем и стал его ближайшим учеником. Именно Иоанн стал тем человеком, который привёл Андрея к Иисусу и указал ему на Него, сказав, что перед ним Агнец Божий. Имя Первозванного апостол Андрей получил в знак того, что первым был призван и последовал за Иисусом Христом. Он был с Ним на протяжении всего пути и стал свидетелем Его Воскресения и Вознесения.

За свою жизнь и проповеднический путь апостол претерпел много гонений, страданий и даже пыток. Однако сила его светлой веры вела его и помогала преодолеть все преграды. По приказу консула Эгеата, закоренелого язычника, он был распят и принял смерть на Х-образном кресте, получившем затем название Андреевский крест. С именем Андрея Первозванного связывают множество случаев чудесного исцеления, пророчества и воскрешения усопших.

Хочу поздравить с Днем Андрея!

И пожелать спешу скорей

Здоровья крепкого, идею,

Чтоб никогда Ты не старел.

Чтоб мир и счастье полон дом,

Улыбок, денег миллион.

И чашу полную любви,

Тепла, добра и красоты.

В именинный день, Андрюша,

Поздравления прими.

Пусть небесный покровитель

Сил дает тебе, любви.

Пусть всегда с тобою рядом

Неустанно он идет,

От ошибок и промашек

Первозванный сбережет.

Попроси сегодня счастья

Нынче у Святого,

Он подарит мир и кротость,

Не шепнет лихого.

А праздник Андрея — апостола Божьего,

Хочется счастья тебе пожелать,

Чтобы удача была в судьбу вложена,

В доме твоём чтоб была благодать.

С верою в сердце пусть дни протекают.

Пусть небеса охраняют тебя.

Пусть все невзгоды, печали растают,

И не вернутся уже никогда.

Я вам желаю в день Андрея Первозванного,

Чтобы добро всегда сопровождало вас,

И исполнения всего самого желанного,

Чтобы мечты осуществлялись каждый час!

Пусть на душе будет уютно и спокойно,

Святой Андрей пусть вас всегда хранит,

Поможет этот путь пройти достойно,

И к вам притянет счастье, как магнит!

С днем Ангела, тебя Андрей!

Пусть станет на душе светлей,

В этот праздник именин,

С тобой друзья, ты не один.

И мы хотим, все, пожелать:

Любви, здоровья, много денег,

По пустякам не переживать,

Поехать на лазурный берег,

И отдыхать там целый год,

Забыв про множество хлопот.

Ну а еще, будь счастлив, друг!

И будут лишь друзья вокруг!

В праздник Андрея

Желаю скорее

Душой исцелиться,

И пусть то случится,

Давно что хотелось,

О чем все мечталось,

Чтоб жизнь пролетела,

Блаженной казалось!

Болезни отступят,

А беды оставят,

Счастье наступит

И будни разбавит!

Поздравляю тебя с Днем Андрея,

Пусть Святой лишь добро принесет,

На душе сразу станет светлее,

Пусть от счастья она запоет!

Я желаю карьерного роста,

Чтоб всегда возрастал твой доход!

Все мечты пусть сбываются просто,

Пусть огромный успех тебя ждет!

Почтим этот день, ведь Андрей Первозванный

Однажды всем свет подарил долгожданный.

За все его скорби, за веру святую

Дал в руки Господь ему силу большую.

Разумно недуг мог легко исцелять,

А к душам с любовью, смиреньем взывать.

Впустите и вы в свое сердце любовь,

Она вам откроет все тайны и вновь

К сердцам путь проложит лучом доброты.

... пусть будут все помыслы ваши чисты.

Развейте сомнения и помолитесь,

Уверуйте искренне и возродитесь.