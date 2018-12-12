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День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки

День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки

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День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
20:19 Сегодня Телеграф

Завтра, 13 грудня, відзначається День апостола Андрія Первозванного.

Цей день у народі оповитий різними віруваннями та традиціями. У ніч на Андрія дівчата ворожать, молодь влаштовує вечорниці з кусанням калити та іншими народними забавами.

День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках

Також у цей день прийнято вітати один одного зі святом, а особливо чоловіків, які в цей святкують день Ангела - Андріїв.

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день

У чудове свято – день Андрія Первозванного поспішаємо побажати всім миру і благополуччя. Нехай добрий ангел охороняє ваш будинок від усього лихого. Любіть один одного і цінуєте кожну мить, прожитій на нашій чудовій землі

Хай ангел подарує віру та надію,

Вогонь любові серце хай зігріє,

Нехай душа твоя співає та радіє,

Вітаю щиро із Днем Ангела Андрія!

День святого Андрея Первозванного 2018: что категорически нельзя делать на Андреев день

Прийміть привітання з днем Андрія Первозванного. Його життєвий шлях був дуже складним, але ми до сих пір згадуємо його подвиги в ім’я віри. Бажаю вам такий же цілеспрямованості на шляху до своєї мрії. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки надійні і вірні люди.

Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

Поздравляем сегодня всех Андреев с именинами. Ведь, их покровитель - святой Андрей Первозванный. Желаем вам, уважаемые Андреи, чтоб в вашей жизни происходили только светлые и приятные события. Будьте счастливы, любимы и верны своим половинкам. Поздравляем!

День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря

Пусть этот день не шумный праздник,

Не красный день в календаре,

Но он счастливый и прекрасный -

Твой Ангел ходит по земле...

И мы сердечно поздравляем

Тебя, Андрей, с чудесным днем

И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем!

Сегодня прекрасный православный праздник - День Андрея Первозванного. Этот зимний день символизирует целомудрие и веру. Желаем всем православным верить друг другу, жить с верой в сердце. Желаем, чтоб все родные и близкие доверяли вам, ведь, без веры в нашей жизни никуда. С праздником!

Андрію, бажаю, щоб Ангел вночі

Тобі запалив три щасливі свічі.

Одну – за любов,

Що збуджує кров,

Другу – за доброту,

щирість і прямоту,

Остання свіча – оберіг

Щоб Ангел тебе зберіг.

День Андрея Первозванного 2018: лучшие гадания 13 декабря на будущее

На Андреев день о будущей семейной жизни гадают,

Перед сном, девушки лён в горшочках сеют,

и "Отче наш" девять раз читают,

Во сне суженый прекрасный приходит,

И девушку с собой замуж уводит.

С праздником Андрея поздравить я тебя спешу,

Пожелать удачи, счастья и любви хочу,

Пусть благосклонной к тебе будет судьба,

А рядышком всегда присутствуют друзья.

Нехай світле свято, День пам'яті Андрія Первозванного, істинною силою духу, благородством і мудрістю наповнить ваші серця. Нехай яскраве світло його осяває душі, дарує тиху радість і завжди зберігає віру.

Хай ангел подарує віру та надію,

Вогонь любові серце вам зігріє,

Нехай душа співає та радіє,

Вітаю щиро всіх із Днем Андрія!

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Все по теме:

Стихи, Поздравления, Открытки, Проза, 13 декабря, Поздравления на украинском языке, День святого Андрея Первозванного 2018.
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