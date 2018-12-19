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День Святого Николая 2018: лучшие поздравления в прозе и стихах, открытки

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День Святого Николая 2018: лучшие поздравления в прозе и стихах, открытки
18:19 Сегодня Телеграф Телеграф

День святого Николая в Украине ежегодно отмечают 19 декабря.

День святого Николая в Украине ежегодно отмечают 19 декабря. Время поздравить близких с этим светлым праздником. Предлагаем вам подборку замечательных поздравлений и красивых открыток.

С Днем святого Николая! Пусть в этот праздничный день произойдут волшебные и сказочные события! Добра вам, счастья и любви, теплых семейных посиделок и долгожданных сладостей под подушкой. Пусть в каждом доме будет достаток, пусть радует уютная атмосфера, полная позитива и смеха. Радости, душевного тепла и искренности!

С днем Святого Николая,

Прими поздравления!

От души добра желаю

И благословения!

Счастья, радости, подарков

Сладких под подушкой!

Шепни святому Николаю

Свои мечты на ушко!

Пусть этот замечательный светлый праздник принесёт в каждый дом тепло семейного очага, любовь, радость общения с близкими, благополучие и стабильность. Желаем Вам как можно больше радостных событий, пусть в Ваших сердцах всегда живут вера и надежда.

Не дожидаясь новогодней ночи

Несет подарки людям Николай!

Он слышит все мечты на белом свете,

Проси, что хочешь, и смелей мечтай!

Я с праздником святого Николая

Хочу тебя поздравить от души!

Пусть он исполнит все, что пожелаешь,

Все сбудется, ты только не спеши.

В этот день даже взрослые начинают верить в чудеса, наши дети с нетерпением ждут пробуждения, а башмачки наполняются подарками. Пусть этот праздник наполнит Ваш дом счастьем, теплотой и любовью, а Вашу жизнь сделает яркой! С Днем Святого Николая!

В день Святого Николая

Пожелаю волшебства!

Пусть все то, чего желаешь,

Все исполнилось сполна!

А еще тебе подарков

Этот день пусть принесет:

Радости, эмоций ярких,

Жизнь без хлопот и забот.

Волшебный и долгожданный день — День святого Николая. В этот день Николай Чудотворец ближе к нам, как никогда! В этот день он услышит и поймет все наши просьбы и желания... Только молиться и просить нужно искренне, от всей души, с жаром любящего и жаждущего сердца в каждом слове нашем! Не зря ведь в этот день дарят подарки и желают благополучия. Всё, что мы желаем близким и любимым, обязательно сбудется! Вот и я хочу пожелать вам благоденствия, светлой и теплой вечности, быть здоровыми и счастливыми, любить и быть любимыми вовек!

Пусть Николай Святой убережет

Тебя от разных жизненных проблем,

Пускай печали, беды отведет,

Пусть жизнь не омрачается ничем.

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