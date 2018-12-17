Поздравления с Днем святой Варвары 2018: душевные пожелания и красивые открытки

17 декабря отмечается День памяти святой великомученицы Варвары.

В православном мире день памяти святой великомученицы Варвары отмечаются 17 декабря, а католическая церковь отмечают этот день 4 декабря. Святая Варвара считается покровительницей горняков.

В день Святой Варвары вам

Счастья пожелаю.

Пусть от бед земных и слез

Вас оберегает.

Силы в жизни вам дает

Мудрая Святая.

Будет искренней молитва

И душа простая.

Поздравляю с Днем святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

Поздравления, Варвара,

В именинный день тебе.

Пусть Святая помогает

Мудрой быть лишь по судьбе.

Пусть она тебя хранит

От обид и горя,

Дарит силы и любовь,

Отведет все хвори.

С гордостью всегда носи

Имя столь прекрасное.

Пусть искрятся только счастьем

Очи твои ясные.

В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть имя ее, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.

Поздравляю я, Варвара,

С днем прекрасным именин.

И достичь желаю в жизни

Я тебе больших вершин.

Пусть святая помогает,

В жизни за руку ведет.

От проблем тебя укроет,

Помощь в жизни пусть дает.

Чтоб жила ты только в счастье,

Понимании и любви.

Будут силы пусть и вера

Воплотить мечты свои.

С Днем святой Варвары. Желаю крепкой веры в себя, правды на твоей стороне, блага в жизни и достатка. Пусть ни ветра судьбы, ни злые языки, ни умыслы посторонних не смогут сломать твой внутренний стержень, пусть каждый день дарит мир и добро.

Ты красавица, Варвара,

Пусть звенит твой яркий смех!

Неземные твои чары

Очаровывают всех!

Будь Варварою хранима,

Что на небесах живет!

И люби, и будь любима,

Пусть душа твоя поет!

Поздравляю с Днем Варвары и от души желаю благополучия в жизни и достатка, здоровья тебе и твоей семье, искренней веры и доброй надежды, смелости сердца и доброты души. Пусть Святая Варвара будет примером решительности, чести и свободы, пусть у тебя всегда все получается без каких-либо сомнений, предрассудков и потерь.