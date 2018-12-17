Поздравления с Днем святой Варвары 2018: душевные пожелания и красивые открытки

В православном мире день памяти святой великомученицы Варвары отмечаются 17 декабря, а католическая церковь отмечают этот день 4 декабря. Святая Варвара считается покровительницей горняков.
В день Святой Варвары вам
Счастья пожелаю.
Пусть от бед земных и слез
Вас оберегает.
Силы в жизни вам дает
Мудрая Святая.
Будет искренней молитва
И душа простая.
Поздравляю с Днем святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.
Поздравления, Варвара,
В именинный день тебе.
Пусть Святая помогает
Мудрой быть лишь по судьбе.
Пусть она тебя хранит
От обид и горя,
Дарит силы и любовь,
Отведет все хвори.
С гордостью всегда носи
Имя столь прекрасное.
Пусть искрятся только счастьем
Очи твои ясные.
В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть имя ее, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.
Поздравляю я, Варвара,
С днем прекрасным именин.
И достичь желаю в жизни
Я тебе больших вершин.
Пусть святая помогает,
В жизни за руку ведет.
От проблем тебя укроет,
Помощь в жизни пусть дает.
Чтоб жила ты только в счастье,
Понимании и любви.
Будут силы пусть и вера
Воплотить мечты свои.
С Днем святой Варвары. Желаю крепкой веры в себя, правды на твоей стороне, блага в жизни и достатка. Пусть ни ветра судьбы, ни злые языки, ни умыслы посторонних не смогут сломать твой внутренний стержень, пусть каждый день дарит мир и добро.
Ты красавица, Варвара,
Пусть звенит твой яркий смех!
Неземные твои чары
Очаровывают всех!
Будь Варварою хранима,
Что на небесах живет!
И люби, и будь любима,
Пусть душа твоя поет!
Поздравляю с Днем Варвары и от души желаю благополучия в жизни и достатка, здоровья тебе и твоей семье, искренней веры и доброй надежды, смелости сердца и доброты души. Пусть Святая Варвара будет примером решительности, чести и свободы, пусть у тебя всегда все получается без каких-либо сомнений, предрассудков и потерь.